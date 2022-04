04.03. 23.23.

81,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



81,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,96 százalék, ellenzéki összefogás: 34,18 százalék, Mi Hazánk: 6,34 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 87,54 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

04.03. 23.18.

Pócs János köszönetet mondott a választóknak



Az országgyűlési választásokon a Jászságban komoly győzelmet aratott Pócs János a szoljon.hu-nak elmondta, az első mondat tőle a köszöneté kell, hogy legyen.

– Mindenkinek köszönjük, aki részt vett a voksoláson! Az elért eredményben benne van az eddigi munka, benne vannak a céljaink, és együtt akarunk továbbmenni a megkezdett úton – nyilatkozta Pócs János.



04.03. 23.04.

74,52 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



74,52 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,45 százalék, ellenzéki összefogás: 33,72 százalék, Mi Hazánk: 6,40 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 83,35 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

04.03. 22.55.

Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk



04.03. 22.52.

Jászsági nagyvállalkozók is megérkeztek az eredményváróra



Folyamatosan érkeznek a Fidesz-KDNP szimpatizánsai az országgyűlési választás jászsági eredmenyvárójára. Este tíz óra után több mint kétszázan várják a végeredményt. Több nagyvállalkozó, köztük Kasza Lajos, a Jász Plasztik alapítója és tulajdonosa, Szatmári Zoltán, a Szatmári Kft. cégvezetője is jelen van az eseményen. Dr. Csiki Zoltán, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatója és Piroska Miklós, a szolnoki Hetényi Géza Kórház főigazgatója is megérkezett. Jászsági települések kormánypárti polgármesterei, önkormányzati képviselői, roma önkormányzatok vezetői is folyamatosan érkeznek a rendezvényre. A jó hangulatról nem csak a Jászsági Pálinka Lovagrend jóvoltából asztalra került jászsági nedű gondoskodik, hanem a beérkező eredmények is, hiszen Pócs János győzelme már borítékolható.



04.03. 22.50.

71,01 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

71,01 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,65 százalék, ellenzéki összefogás: 33,55 százalék, Mi Hazánk: 6,41 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 80,75 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

04.03. 22.49.

Sorra érkeznek a friss adatok a megyeszékhely térségéből



A szolnoki Galéria Étteremben mindenki az eredményeket figyeli. Egyre sűrűbben érkeznek a friss adatok a vidéki körzetekből, ahol dr. Kállai Mária toronymagasan vezet az ellenzéki összefogás jelöltjével szemben. Sziráki Pál a megyeszékhelyen Szandaszőlősön és a Széchenyi városrészben tudott inkább jobb eredményeket elérni. Mindenesetre a pogácsák egyre fogynak, de a szeszes italok egyelőre kevésbé... Még mindig nem akar senki előre inni a medve bőrére!



04.03. 22.45.

67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

04.03. 22.36.

Herczeg Zsolt már a gratulációkat fogadja



Már a gratulációkat fogadja telefonján Herczeg Zsolt, a megye 4. számú választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselő-jelöltje. Jelenleg ugyanis hetvennégy százalékos feldolgozottság mellett ötezer szavazattal vezet az egyesült ellenzék jelöltje, Csányi Tamás előtt.

Fotó: Nagy Balázs





04.03. 22.34.

Részeredmény érkezett a gyermekvédelmi népszavazás állásáról



A szavazatok 16,49 százalékának összeszámlálása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a szavazatok megoszlásáról közölt adatot a Nemzeti Választási Iroda.



1. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?



Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 354 013 (ez az összes választópolgár számának 29,99 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 25 429 (7,18 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 328 584 (92,82 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 120 105

2. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?



Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 350 299 (ez az összes választópolgár számának 29,68 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 13 880 (3,96 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 336 419 (96,04 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 123 819

3. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?



Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 349 294 (ez az összes választópolgár számának 29,59 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 236 (4,36 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 334 058 (95,64 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 124 824

4. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?



Összes leadott szavazat: 615 876

Érvényes szavazatok száma: 348 943 (ez az összes választópolgár számának 29,57 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 640 (4,48 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 333 303 (95,52 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 125 039





Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.



04.03. 22.30.

3,21 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

04.03. 22.27.

Zsúfolásig megtelt a karcagi eredményváró helyszínéül szolgáló étterem



Karcagon zsúfolásig megtelt az eredményváró helyszínéül szolgáló étterem. A vidékről érkezett polgármesterek és Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselők folyamatos kapcsolatban vannak saját településükkel, és várják az adatokat éppúgy, mint a karcagiak. Figyelemmel kísérik megyénk jelöltjeinek eredményeit, s kiemelt figyelmet fordítanak a budapesti adatok alakulására is.