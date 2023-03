Egyszer csak nyílt az ajtó, s egy 19. század régi fotóval toppant be valaki a könyvtárba. De azóta is nagyon sokféle régi képet hoztak már be az intézmény olvasói.

Országos döntőben is arattak a szolnoki diákok. Több fordulós nemzetközi angol szónokversenyen vehettek részt a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulói.

Idegenben szerepelnek NB III.-as csapataink. A hétközi fordulóban ezúttal sem számíthatnak sétagaloppra vármegyénk együttesei.

Eltiltották a vezetéstől, mégis volán mögé ült a szolnoki sofőr.

A nyár folyamán megújulnak Tiszafüred útjai. Egy pályázatnak köszönhetően több belterületi úthálózat is megújul a településen.

Játékos kedvében volt a szolnoki tolvaj: képes volt kisautókat lopni az óvoda udvaráról.

Fittyet hányt a tízparancsolatra: imaházba tört be egy férfi Jászapátin, az adománydobozból is lopott.

Ismét útra kel a kormányablakbusz, ezekre a településekre veszi az irányt a Jászkunságban.

Transzformátorállomás is épült a szolnoki Nagymező utcában.

Közel kétmilliárd forintból készítik elő a szakemberek a Szolnok és agglomerációja alatt húzódó mintegy félezer kilométeres csatornahálózat fejlesztését – hangzott el a projekt szerdai sajtótájékoztatóján a vármegyeszékhely Gábor Áron terén.

Megugrott a jelentkezések száma, ezek a legnépszerűbb szakok a Szolnok Campuson.

Időjárásunk vitathatatlanul szélsőséges. Emlékezhetünk rá, hogy a karácsonyunk meglehetősen tavaszias volt, most, március végén pedig szinte visszatért a tél, és a megdöbbentően aszályos nyarunkról még nem is beszéltünk...

Emberéleteket fenyeget a gyilkos gáz: ezért ugrott meg a szén-monoxidos esetek száma a Jászkunságban.