A szeptemberi területi Prima Gála szervezésén már javában munkálkodik a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) vármegyei szervezete. Addig persze még sok víz folyik le a Tiszán, a szervezők pedig várják a szavazatokat, melyek alapján a grémium dönt arról, hogy a közvéleménnyel egyetértésben ki érdemli ki ez évben a nívós, pénzjutalommal járó elismerést.

– A nemzetgazdaság nem úgy működik, mint szeretnénk, a bekövetkezett áremelkedések, az állami elvonások mérsékelt növekedése és a háborús vészhelyzetre miatt a vállalkozásoknak a korábbiaknál nehezebb helyt állniuk. Anyagi lehetőségeik is főként arra koncentrálják, hogy megtartsák dolgozóikat, illetve minél kisebb létszámot kelljen leépíteniük, és minél kisebb veszteséggel vészeljék át ezt a válságjelenségekkel tűzdelt, nem túl biztató időszakot.

Ennek ellenére töretlenül kitartunk amellett, hogy vármegyénk arra érdemes kiválóságai a jelen helyzetben is megérdemlik, hogy elismerjék őket

– nyilatkozta dr. Lits József vármegyei VOSZ-elnök, a területi Prima Gálák atyja.

– Ennek immár tizennyolc éves hagyományai vannak, idén tizenkilencedik alkalommal fogjuk átadni a díjat. Remélem, vármegyénk vállalkozói most is átérzik ennek súlyát és lehetőségeikhez mérten ezúttal is támogatják törekvéseinket. A Prima Gála nem egy szimpla kis rendezvény, hanem úgy vélem, változatlanul az egyik legjelentősebb, legszínvonalasabb ünnepsége szűkebb régiónknak. Ebből kifolyólag megvannak a költségei is – hangsúlyozta dr. Lits József.

– A Szigligeti Színháztól és művészeitől mindig kaptunk segítséget, a média is mellettünk állt, és köszönet illeti mindazokat a résztvevőket, akik eddig is díjmentesen vállalták a közreműködést, annak érdekében, hogy rendezvényünk mindig magas színvonalon valósuljon meg.

Azt is kiemelte:

az online szavazatok begyűjtésén nagyot lendített a Mediaworks segítsége. A saját platform mellett a szoljon.hu-n keresztül is lehetett szavazni, ennek eredményeként az első körben több mint 52 ezer szavazat érkezett be. Ennek 25 százalékát a VOSZ saját szavazati felületén adták le, a többi voks az újságból kivágott szelvényeken, illetve a szoljon.hu-n portálon keresztül futott be.

– Reméljük, a döntősökre is minél többen fognak szavazni, akár online, akár az Új Néplapból kivágott szelvényeken. Abban is bízom, vállalkozói támogatásokból sem lesz hiány, így a korábbi szellemiséget változatlanul magas színvonalon tudjuk képviselni – adott hangot bizakodásának a területi Prima Gálák atyja.