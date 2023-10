Nem kevesebb mint százhuszonnyolc(!) veterán motor sorakozik Tibor saját kiállítóhelyén, melyet az egyik októberi hétvégén a nagyközönség számára is megnyitott. Persze a gyűjtemény darabszáma nem végleges, folyamatosan bővül, és nem is szólva azokról a gépekről, melyek felújítását épp most végzik, így mondhatni „félkész” állapotban leledzenek...

– Gyerekkoromban apukámnak volt három motorja, két MZ és egy Pannónia. Innen indult a motorokhoz való vonzódásom. A Pannónia megvan a mai napig is – árulta el Tibor. – Aztán szedtük össze a tanyákról, padlásokról, apu régi ismeretségi köréből, motoros cimboráktól. Akkor még más világ volt, a tanyákon sokan jártak motorral. Persze rengeteg időt kellett fordítani a felújításokra, alkatrészek beszerzésére.

2006-ban költözött a gyűjtemény a jelenlegi helyére, ez jelentős választóvonal volt a gyűjtögetésben. Tibor ekkor döntötte el, hogy innentől kimondottan a magyar motorokra összpontosít, bár a gyűjteményében már sorakoztak a környező európai országok különféle gyártmányai is.

– Az volt a célom, hogy a hazai motorgyártást be tudjam mutatni, és úgy vélem, ez kilencven százalékban sikerült is – mondta Tibor. – Sok olyan export-típusom is van, amit a Amerikából, Svédországból, a régi Jugoszlávia területéről kellett visszahozni, itthon ugyanis nem árusították őket. A prototípus Csepel és Pannónia motorok pedig soha nem kerültek kereskedelmi forgalomba. Új Csepel típust például postásoknak adtak ki tesztelésre, de a gép nem vált be, így nem kezdték meg a gyártását. Ebből az egyetlen darab nálam található az országban. Csepelből lényegében teljes a gyűjtemény, legfeljebb más színkombinációkat találhatunk – árulta el a gyűjtő.