Egy sikeres pályázat segítségével defibrillátort vásárolt a Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Csodás fotóval kívánt boldog karácsonyt Détár Enikő.

Több mint 50 Lime rollert lopott el egy banda, akik „hétköznapi” igazoltatás során buktak le. Májusban egy Tisza-hídon történt baleset szerepelt a Szoljon.hu hírportál legolvasottabb hírei között.

Herkó Ágoston idén korabeli betlehemi tájat álmodott meg a Cibakházi Mindenszentek Római Katolikus Templomba. Heteken át csinosította a kompozíciót, mire végre úgy tűnt, elkészült.

Kigyulladt a villanyóra egy törökszentmiklósi lakóházban. A tűzoltók kibontották a falból az óraszekrényt.

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő Szolnokon. Egy Városmajor úti lakásba riasztották a tűzoltókat.

Varázslatos fényáradatban úszik az a Szandaszőlősön található családi ház, amelyben Cinege Ilona és Dehenes Miklós él a Kocsoros úton. Ottjártunkkor többen megcsodálták a kivilágított építményt, amelyet még a 442-es főút mentén elhaladók is láthatnak.

A fitneszedző ismét egy gyönyörű helyen futott, ezúttal még havazott is.

Az óvodák falai díszítik majd azok az akvarell festmények, melyeket a Karcagi Szakképzési Centrum Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola készítettek karácsony alkalmából.

Az ünnepek előtt birtokba is vehették a készségfejlesztő játékszereket a gyerekek.

Akár könyvtári munkával is meg lehet majd szerezni az iskolai közösségi szolgálatra az órákat Törökszentmiklóson. Erre nyújt lehetőséget a jövő év elejétől az Ipolyi Közművelődési Központ.

A hagyomány szerint idén is köszöntötték a karácsonykor is szolgálatot teljesítő szervezeteket és munkatársaikat Szolnokon. A városvezetés, valamint a megyei elöljárók ajándékcsomagokkal érkeztek december 24-én az intézményekbe, ahol az ünnepen is zajlott a munka.