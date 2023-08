Több mint húsz éve, hogy utoljára megye I.-es meccset rendeztek a Vegyiművek-pályán. Az azóta már megszűnt Szolnoki Vegyiművek SE játszott itt legutóbb az 1990-es évek végén. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy NB III.-as mérkőzést viszont utoljára tizenkét évvel ezelőtt még lehetett látni, ugyanis a Szolnoki Spartacus a 2010/2011-es szezonban szerepelt utoljára megszűnése előtt.

A Lurkó Focimánia azonban most tett arról, hogy Szolnok városának két, legalább megye I.-es csapata is legyen. Az együttes ugyanis a második helyen feljutott a megye II.-ből az élvonalba, amellyel elérte szezon elején kitűzött célját.

– Lehetett volna hiányérzetünk, nagyon sokára állt össze úgy a csapat, ahogy működött a későbbiekben – emlékezett vissza az előző idényre Balázs Béla, a csapat edzője. – A bajnoki címet a szezon elején veszítettük el, a végén már rendben voltunk. Az utolsó mérkőzéseken, például a Jászapáti ellen sok olyan játékosunk volt, akik nem tudtak megfelelően készülni, és így is szoros mérkőzést játszottunk a későbbi bajnokkal. Az utolsó fordulóban Tiszagyendára nagyon hiányosan mentünk el, nem is tulajdonítottunk nagy jelentőséget annak a mérkőzésnek, jól akartuk magunkat érezni, ez pedig a vereség ellenére is megvolt, feljutottunk, elértük a célunkat.

Júliusban kezdődhetett is a felkészülés az új idényre, a csapatnak pedig egyértelmű célja, hogy kivívja a bennmaradást a megye I.-ben. Ami már csak azért sem lesz egyszerű, mert a Lurkó Focimánia nem rendelkezik olyan költségvetéssel, mint a csapatok nagy része ebben az osztályban. A klub a versenyeztetést, illetve a mérkőzésre való utazást tudja csak biztosítani, ezen kívül a játékosok mindent saját költségen oldanak meg, ezáltal nehéz erősíteni a keretet is. Ennek javítása érdekében pedig folyamatosan azon igyekeznek a klubnál, hogy szponzorokat találjanak, kisebb-nagyobb sikerekkel.

– Volt egy-két olyan vállalkozó, aki ajánlott segítséget – beszélt a csapat támogatóiról az edző. – Ezeket mind az együttesre fordítottuk, legutóbb például egyenpólókat csináltattunk.

Balázs Béla, a csapat játékos-edzője szeretné megtartani azt a légkört az együttesnél, ami tavaly is jellemző volt

Fotó: Nagy Balázs

A pénzügyi nehézségek azonban nincsenek hatással a csapatra. Az edzések is jó hangulatban telnek – ahogy ezt mi is megtapasztalhattuk – a játékosok viccelődnek egymással, összetartanak. Nem véletlen, hogy vannak olyanok, akik Jászkisérről, Jászberényből, Jászladányról, Szászberekről vagy Besenyszögről járnak Szolnokra edzésekre és meccsekre, hiszen ehhez a közösséghez akarnak tartozni. Ez az összetartó erő lehet a Lurkó Focimánia egyik legnagyobb fegyvere a megye I.-es bajnokságban.

Remek a hangulat a csapat körül, ez is tart össze minket

– erről már Sándor Bence beszélt, az együttes kapusa és kapitánya. – Sok településről járunk a gyakorlásokra vagy mérkőzésekre. Ha nem lenne ilyen az összhang nálunk, akkor nem lennének olyanok, akik heti több alkalommal is saját költségen 30-40 vagy akár 50 km-t utaznak.

A Lurkónál igyekeznek azért megerősíteni a gárdát a megyei élvonalra, eddig négyen csatlakoztak a kerethez. Göblyös János és Tóth József a Tiszaföldvár második együttesétől, Szász Levente pedig Jászapátiról érkezik. Mihók Tamás pedig egy évet kihagyott, legutóbb a még megye I.-es Újszásznál játszott.

Olyan csapatot szeretnénk összerakni, amely képes lehet bennmaradni

– mondta a csapatkapitány. – Jött már néhány új játékos, akik segíthetnek céljaink elérésében. Folyamatosan fejlődnünk kell azáltal, hogy odatesszük magunkat edzéseken és meccseken is, így megállhatjuk a helyünket az eggyel magasabb osztályban.

Az edzések előtti eligazításokon is jó a hangulat a Lurkónál

Fotó: Nagy Balázs

A Lurkó Focimánia tehát gőzerővel készül az új szezonra, azonban a nyaralások és egyéb elfoglaltságok miatt volt, hogy csak tízen, máskor pedig több mint húszan voltak edzésen. Több mérkőzésen is túl vannak már, melyek kimenetelei nem alakultak túl jól, viszont az elmondható, hogy majdnem az összes meccs szoros volt. Balázs Béla viszont kiemelte, őt nem érdeklik a tesztmeccsek eredményei, sokkal inkább előtérbe helyezi, hogy csapata megszerezze a megfelelő erőnlétet, illetve játékosai felfogását és hozzáállását is figyeli.

– Nem akartam ugyanabba a hibába esni, mint tavaly, hogy későn állunk össze akár felállásban, akár személyekben, ezért is kötöttem le ennyi edzőmérkőzést – tért ki a nyári időszakra a játékos-edző. – Huszonnyolcan alkotják a csapat keretét. Ebben természetesen benne vannak olyan fiatalok is, akik főleg az ificsapatban kapnak majd szerepet, de a felnőtt felkészülést csinálják végig velünk. Vannak próbajátékosok is, velük a közeljövőben beszélem meg, hogy szükség lesz-e rájuk vagy sem. Jó lenne, ha olyan lenne a légkör a csapat körül, mint, amilyen tavaly volt, de ezúttal más céljaink vannak. Az előző szezonban sok győztes mérkőzésünk volt, ami pozitív irányba befolyásolja a hangulatot. Most nekünk egy-egy pontszerzés is nagy dolog lesz, de bízom benne, hogy az összetartás megmarad majd, nagyon egységesnek kell lennünk.

Mondhatni, nekünk itt végig száz százalékot kell nyújtanunk.

– mondta Balázs Béla.

Nemcsak a csapatot fejlesztenék a Lurkónál, hanem igyekeznek a körülményeken is folyamatosan javítani. Korábban már történtek felújítások az öltözőben, a zuhanyzóban, új öntözőberendezés is lett a pályán, illetve új kapukat is elhelyeztek. Készül az új edzőpálya, amely világításának oszlopait már elhelyezték, illetve a lelátót is kicserélik.

Természetesen a labdás gyakorlatok sem maradhattak el

Fotó: Nagy Balázs

Kölcsönösen segíti egymás felkészülését a Lurkó Focimánia és a megye III.-as Szolnok Fanatic. Ugyanis mindkét csapat a Vegyiművek-pályán játszik és edz, ezáltal pedig nagyobb létszámmal gyakorolhatnak a szezon előtt, ami mindkét félnek jó, hiszen míg a Fanatic egy magasabb osztályban szereplő együttessel készülhet, addig a Lurkó is nagyobb létszámban, játékos edzést tarthat, ahol meg tudnak mérkőzni egymás között.

– Több helyen is probléma, hogy a létszám nem megfelelő az edzéseken – számolt be a kooperációról Balázs Béla. – Mi pedig egy időpontban, ugyanazon a pályán gyakorlunk a Szolnok Fanatic-kal, így megbeszéltük Szabó Zoltánnal, a Fanatic edzőjével, hogy egy héten legalább egyszer mérkőzésjátékot tartunk a két csapat között, függően a létszámtól. Nekik is jó, hogy nem hatan-heten vagy tízen tréningeznek, illetve nekünk is. Több játékossal minőségibb edzéseket tudunk tartani, jobb a hangulat, illetve a legjobb gyakorlás a meccs. Volt, hogy egész pályára tudtunk játszani tizenegy a tizenegy ellen, és ez jobb, mint bármilyen edzés.