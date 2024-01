Szoljon Insta 1 órája

Ez sem volt sima, de megvan: négyes döntőbe jutott az Olajbányász – galériával

Akárcsak múlt héten, úgy szerdán, a magyar kupa negyeddöntőjében is nagy harcra késztette a DEAC a Szolnoki Olajbányász csapatát. A párharcot ezúttal is az Olaj nyerte, így a piros-feketék készülhetnek az áprilisi négyes döntőre. A vendégek edzője a meccs után, azt mondta, "nem volt vonzó, hogy a DEAC a final fourba jusson", és utalást tett a szerinte elmaradt debreceni büntetőkre. Eldőlt az is, a Szolnok ellenfele az NKA Pécs lesz az elődöntőben.

Férfias csatát vívott egymással a fehérmezes Szolnoki Olajbányász a DEAC-cal szerdán, a magyar kupa negyeddöntőjében. A dudaszó után a hazai közönség örülhetett Fotó: Nagy Balázs

Noha a magyar kupasorozat negyeddöntőjében csapott össze egymással az Olajbányász és a DEAC gárdája szerdán, kilenc percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy magyar játékos szerezzen pontot a mérkőzésen. Ez a szolnokiak irányítója, Pongó Máté volt, aki azzal a hármassal 18–18-ra állította az állást. Ami odáig történt a – légiósok diktálta iramban zajló – meccsen, hogy az Olaj kézen fogva haladt a DEAC-cal. 5–0-val kezdett az Olajbányász, az összes pontot Demajeo Wiggins szerezte, majd James Eads percei következtek, de a debreceniek hamar ledolgozták hátrányukat. Segítségükre volt ebben a hazai csapat, amely zsákszámra adta el a labdát már annak felhozatalakor. A DEAC első "magyar" pontjait Mócsán Bálint szerezte meg, 17 perc elteltével. Ez ugyebár már a második negyedben történt, amely egyébként pont azt hozta, mint az első: a csapatok gyűrték egymást, szinte eredménytelenül. Hol egyik, hol másik gárda vezetett, de legfeljebb néhány ponttal. A nagyszünetre az inga épp a vendégek felé lengett ki, 36–41. A félidő után bent felejtkezett az öltözőben az Olaj, és kissé meglépett a vendégcsapat, 36–46. Néhány jó védekezéssel azonban visszább tudtak jönni a piros-feketék, amely együttes számára kapóra jött az is, hogy a DEAC termetes centere, Lovro Buljevics a padra kényszerült négy személyi hibával. Kemény harc árán a harmadik negyed végére már újra vezetett az Olaj, 59–58, és ekkor úgy tűnt, jobban is küzd a győzelemért a hazai gárda. Három perc volt hátra a mérkőzésből, mikor 75–72-es állásnál Eads úgy döntött, ideje eldönteni a továbbjutás kérdését. Előbb bevert egy triplát, majd kifacsart helyzetből egy ziccert, és máris nyolccal ment a hazai gárda. Nem is volt már innen sansza a vendégeknek. Az Olajbányász – akárcsak a nemrég játszott bajnokin – megverte a DEAC-ot, és bejutott az április final fourba. Kisvártatva kiderült az is, ellenfelük a Zalaegerszegen nyerni tudó NKA Pécs lesz. NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC 85–78 (20–18, 16–23, 23–17, 26–20) Szolnoki Városi Sportcsarnok, 1300 néző. Vezette: Földházy Tamás Péter, Nagy Viktor, Frányó Péter. Szolnok: PONGÓ 7/3, EADS 23/12, Lukács N. 5, THOMAS 15/3, WIGGINS 10. Csere: Pallai, Arabo, Révész 5, Sebők A., Kiss D., Durham 8/6, Jovanovics 12/6. Edző: Szarvas Gábor. DEAC: EDWIN 26/9, Hőgye, DRENOVAC 21/9, Williamson 6, Buljevics 9/3. Csere: Hibján, Tadics, Czermann, Garamvölgyi, MÓCSÁN 16/12, Hegedű B. Edző: Andjelko Mandics. Kipontozódott: Buljevics (30. perc), Lukács N. (39. perc). Az eredmény alakulása: 2. perc: 3–0, 4. perc: 10–5, 6. perc: 12–14, 8. perc: 15–16, 12. perc: 23–18, 14. perc: 25–22, 16. perc: 27–26, 18. perc: 33–35, 22. perc: 36–46, 24. perc: 39–48, 26. perc: 45–48, 28. perc: 52–53, 32. perc: 62–61, 34. perc: 67–67, 36. perc: 75–70, 38. Így látták a szakemberek: Szarvas Gábor, az Olajbányász vezetőedzője: – Szűkebb rotációval érkezett a Debrecen, mivel két fiatal játékosuk sem állt rendelkezésükre. Frissebbek voltunk, ez is kellett a győzelmükhöz, de úgy éreztem, nekünk nagyobb volt a szívünk is, így nyertük meg a találkozót. Borzasztóan örülünk, hogy a szurkolóinkat boldoggá tudtuk tenni. Néhány óra pihenő következik, és a stáb utána már az Alba ellen, hétvégi bajnoki mérkőzésre készül. Andjelko Mandics, a DEAC vezetőedzője: – Kemény mérkőzés volt, de sokszor nem csak a kosárlabdáról szólt. Érdekes a büntetődobások aránya, 26–11... Így elég nehéz nyerni bárhol. Az az érzésem, hogy nem volt elég vonzó, hogy a DEAC ott legyen a final fourban. További eredmények: Falco KC–Alba Fehérvár 95–73, Körmend–SZTE-Szedeák 91–98, ZTE KK–NKA Pécs 75–78.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC 85–78 (20–18, 16–23, 23–17, 26–20) Fotók: Nagy Balázs

