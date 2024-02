A hagyományos Budapest Bajnokság volt az első arany fokozatú ranglista-verseny 2024-ben az utánpótláskorú asztaliteniszezők számára. A január végén megrendezett tornán a lányok versenyét az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban rendezték, a fiúk pedig a BVSC-Zugló otthonában küzdöttek.

A szolnoki Jászkun Volán SC-t öt újonc korú versenyző képviselte. A csapat edzői: Szöllősi Péter, Nyékiné Szöllősi Márta és ifj. Szöllősi Péter. Közülük a lányok U12-es mezőnyében Salánki Tímea magabiztos játékkal jutott tovább a csoportjából a második helyen, legyőzve két olyan ellenfelét, akiktől az ősz folyamán egyaránt vereséget szenvedett. A negyeddöntőben a későbbi győztes Fegyver Zsófiától (KSI) szenvedett vereséget.

Timi az U13-asok között is remekelt. A verseny előtt a 23. helyen állt a ranglistán. A csoportkörben 3:1-re legyőzte a 16. kiemelt tolnai Andróczi Grétát, majd egy szoros vereség is belefért neki, de így is megnyerte a csoportját. A 32-es főtáblán a Dunaharasztiról érkezett Veres Petrát is jó játékkal győzte le 3:1-re és jutott a 16 közé, ahol ismét a versenyszám győztesétől, Fegyvertől kapott ki. Az U15-ösöknél két győzelmet is aratott Timi, de a csoportból nem jött össze a továbbjutás.

Holló Hanna az U13-as mezőnyben főtáblás kiemeltként indulhatott, mert 9. a ranglistán. A 16 közé jutásért debreceni ellenfelét 3:1-re legyőzte, de a 8 közé kerülés nem jött össze a szombathelyi ellenfelével szemben, a ranglistán viszont így is megőrizte előkelő pozícióját. Hanna a serdülők között peches sorsolást kapott. A soproni Péntek Kincsőtől legutóbb 3:0-ra kapott ki, most azonban a remek játékának köszönhetően csak a döntő szettben maradt alul (10:12), végül a 32 közé jutott.

A fiúk U11-esek mezőnyében a volános Hajdú Martin a csoportkörben legyőzte az 5. kiemelt Bánvölgyi Ádámot (Dunakeszi), akitől a korábbi versenyeken több alkalommal is vereséget szenvedett. Soltvadkerti ellenfelét simán verte, így jutott be a legjobb 8 közé, ahol győri riválistól kapott ki. Martin ezzel a remek eredménnyel feljött a 6. helyre a korosztály ranglistáján. Az U13-asok között vigaszágra került, de ott három mérkőzést megnyerve lett második.

Farkas Péter a mezőny legfiatalabbjaként, még nem töltötte be a 9. életévét indult, és U11-ben nagyon erős, három fős csoportba került. De U13-ban nyert mérkőzést, sőt a 32 közé jutáshoz is nagyon közel állt egy három évvel idősebb kiskunmajsai fiú ellen. Jakab Tamás U13-ban legyőzte a csoportjának a kiemeltjét, de körbeveréssel kiesett a csoportjából.

A szolnoki Szandaszőlősi Általános Iskola 5. b. osztályos diákja, a Ceglédi Vasutas SE versenyzőjeként induló Zsigmond Simon az U12 korosztályban egyéniben arany-, míg az U15-ösök között egyéniben, valamint Telek Kristóffal (szintén CVSE) az oldalán párosban is bronzérmet szerzett. Edzőik: Gergye Zoltán és Fodor Árpád.