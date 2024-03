A szolnoki Jászkun Volán SC utánpótlás korú asztaliteniszezői a napokban Gyálon, a XI. OBO-Prémium Kupán vettek részt. A klub képviseletében öt fiatal versenyző indult a megmérettetésen, közülük négyen az U11-es mezőnyben is.

A fiúk között Hajdú Martin, a ranglista hatodik helyezettje remekül szerepelt a tornán, és a harmadik helyen zárt a rendkívül erős mezőnyben, ahol a ranglista első tíz helyezettje közül négyen álltak asztal mögé. Martin legyőzte a diósgyőri Németh Gergelyt (3:1), akitől novemberben még vereséget szenvedett.

Balogh Zente és Salánki Barnabás még jövőre is ebben a korosztályban versenyeznek majd. Zente a ranglista tizedik helyezettje ellen 2:1-re vezetett, és nagyon közel volt a négy közé jutáshoz, de végül az ötödik lett, míg Barnabás a hatodik.

A lányoknál U11-ben csak Szöllősi Péterék tanítványa, a 2015-ös születésű Holló Lizi indult volna, így a fiúk között tudott csak versenyezni, remekül helyt állt és hetedik lett. Holló Hanna, aki idén lesz 13 éves, ezúttal csak a felnőttek között tudott indulni, még pedig a Budapest és a Pest vármegyei bajnokságban játszók között, és jó játékkal feljutott a főtáblára, ahol szoros vereséget szenvedett.

Az U11-es korosztályban versenyzők az amatőr felnőttek között is indulhattak. Hajdú Martin itt is nagyszerűen szerepelt, mert csoportból való továbbjutás után a főtáblán még két fordulót sikerrel vett, így nyolc közé jutott a 48 fős mezőnyben. Salánki Barnabás három mérkőzést is nyert és 16 között végzett, míg Balogh Zente a csoportkört vette sikerrel és 24-be jutott. Holló Lizi is nyert meccset, de ezúttal a csoportból nem jutott tovább.