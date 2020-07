Péntek délután heves vihar csapott le Karcagra. A rövid idő alatt leesett hatalmas mennyiségű eső miatt a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveleti Irányítására mintegy 70 bejelentés érkezett.

A felgyülemlett víz teljesen megtelítette a város csapadékvíz elvezető rendszerét, így a víz nem tudott eltávozni, megállt a lakóházak udvaraiban, kertjeiben és rosszabb esetben a házakba is betört. Most nemcsak a piac és környéke és a város alacsonyan fekvő Katolikus városrészén, de a Kisújszállási úton, a kiskulcsosi városrészen, a Déli városrészen is vízben álltak az utcák. A karcagiaknak a kisújszállási tűzoltók is jöttek a mentesítésben segíteni.

– A katasztrófavédelemnek a hatalmas eső miatt most másik technikát kellett alkalmaznia – mondta a helyszínen Németh Ádám megyei szóvivő.

– Hiszen míg korábban megoldható volt, hogy szivattyúzással a kertekből az elvezető rendszerbe vezettük át a vizet, ez most nem volt lehetséges, mert szinte a teljes városban állt a víz. Épp ezért a Városgondnokság szakembereivel karöltve úgy döntöttünk, hogy a természetes elfolyó rendszeren keresztül szivattyúzzuk ki a vizet, vagyis nem az ingatlanokból, hanem a nagyobb kapacitású átereszek, átemelők munkáját „segítjük” azzal, hogy onnan szivattyúzzuk tovább a vizet a természetes elfolyók irányába. A lakosságtól türelmet kérünk – mondta este a Gyarmati-Délibáb utcai szivattyúzásnál a helyszínen a szóvivő.