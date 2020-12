Két autót is elkötöttek, majd a rendőrök elől menekültek a tolvajok

Nem mindennapi lopás hajtott végre három jászapáti lakos, az ügyészség pedig nemrég emelt vádat ellenük.

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt három jászapáti lakossal szemben – adta hírül Balázsné dr. Busku Terézia, a megyei főügyészség sajtószóvivője.

A vád szerint az egyik férfi, aki többszörösen büntetett előéletű, tavaly október 27-én hajnali 1 óra körül bement egy jászkiséri lakóház udvarára, hogy onnan ellopjon egy személygépkocsit. A lopáshoz segítségül hívta fiatalkorú társát is. Az udvaron két kis értékű, néhányszázezer forintos jármű állt. Az egyiket kitolták, beüzemelték és el is vitték. Nem messze a lopás helyszínétől az autó azonban meghibásodott, ezért egy dűlő úton elrejtették azt. A felnőttkorú vádlott ekkor rávette társát, hogy az udvaron parkoló másik autót is lopják el.

Visszamentek, kitolták a másik gépkocsit is, amelyet ugyancsak eltulajdonítottak. A jármű tulajdonosa közben észlelte a lopásokat, ezért hamarjában értesítette a rendőrséget. A helyszínre kiérkező jászberényi rendőrök megkezdték a felderítést, és szinte azonnal rábukkantak az elrejtett autóra. Épp akkor találtak rá, amikor mellettük elhaladtak a vádlottak a másik ellopott járművel. A rendőrök üldözőbe vették őket.

Az autót vezető felnőttkorú vádlott a rendőri felszólítás ellenére nem állt meg, hanem gyorsított és megpróbált elmenekülni. Néhány perces autósüldözést követően a járőröknek sikerült a tolvajokat elfogniuk, s mindkét járművet visszaszolgáltatták a tulajdonosának.

A nyomozás során fény derült arra is, hogy a felnőttkorú vádlott korábban egy autókkal foglalkozó cég jászapáti telephelyéről kísérelt meg ellopni egy személygépkocsit. Amikor a járművet az udvarról ki akarta vontatni, az a kerítésen fennakadt, majd kigyulladt és kiégett. A vádlott gyorsan elhagyta a helyszínt, hátrahagyva az ellopni szándékozott járművet.

A vád szerint október 12-én Jászapátiban is lopott. Ott egy vállalkozás tulajdonában lévő gépjárművekből nyolc akkumulátort tulajdonított el, mely kár nem térült meg. A fiatalkorú vádlott pedig, egy másik társával, április 1-én egy önkormányzati tulajdonú ház drótkerítéséből vágtak le 20 métert, melyet elvittek.

Az ügyészség a többszörös visszaeső vádlottal szemben kiskorú veszélyeztetésének bűntette és több rendbeli lopás vétsége miatt indítványozta a bíróságnak, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a vád szerinti bűncselekményeket, a bíróság szabjon ki rá 6 év letöltendő fegyházbüntetést. Fiatalkorú társát pedig pártfogó felügyelet mellett bocsássa 2 évre próbára, míg a harmadik férfi esetében 1 év próbára bocsátást kezdeményezett. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog első fokon bírói döntést hozni – informálta hírportálunkat a megyei főügyészség.