A fiatalok letelepedését segítik a kedvezményekkel

Minden település igyekszik megtartani vonzerejét a fiatalok körében. Jász-Nagykun-Szolnok megyében számos önkormányzat anyagilag is támogatja a településre költöző, első lakásukat vásárlókat. Ugyanakkor az összeg és a feltételek nem mindenhol azonosak.

A családvédelmi akcióterv mellett az önkormányzatok is különféle támogatásokkal igyekeznek még vonzóbbá tenni az adott települést. Akadnak, amelyek az építkezéshez szükséges telket biztosítják jelképes áron, illetve vannak helyek, ahol vissza nem térítendő tőkét biztosítanak a fiatal letelepedni vágyóknak. A megye számos településén igényelhetőek az ilyen típusú támogatások.

– Házvásárlás előtt állunk, utánanéztünk a támogatási formáknak. A kormány által biztosított kedvezményes hitel nagy segítség, de amikor megtudtuk, hogy Szajolban támogatják az első lakáshoz jutókat, nagyon megörültünk. Nem nagy összeg, de mindenképpen jól jön, pláne, hogy sokan nem számolnak az illetékkel és egyéb költözés során felmerülő költségekkel – mondta a szolnoki Papp Nikoletta, aki párjával Szolnok vonzáskörzetében keres családi házat maguknak.

Szajolban ez év elejétől egy kedvezményes szociális csomagot állítottak össze a fiatalok helyben tartásának ösztönzésére. Szöllősi József polgármester megkeresésünkre a legfontosabb rendeleteket foglalta össze. A községvezető elmondta, hogy gyermekszületés esetén a világra jött apróságonként ötvenezer forinttal támogatják a családokat.

Továbbá a helyben élő, más településen középiskolai és felsőfokú tanintézményben tanulókat ösztöndíjban részesítik, illetve háromszázezer forint egyszeri juttatással segítik a Szajolban letelepedni vágyókat is, ami ingatlanépítéshez vagy vásárláshoz igényelhető. Természetesen a szociális támogatások mindegyike feltételekhez kötött, melyről a polgármesteri hivatal munkatársai tájékoztatják az érdeklődőket – hangsúlyozta Szöllősi József.

Mint ahogy korábban már írtunk róla, Szolnokon is támogatja az önkormányzat a fiatalok első lakáshoz jutását. A júniusi közgyűlésen módosított rendelet célja, hogy még könnyebben igénybe vehető legyen az összeg.

Az igénylés időpontjában a házastársak közül legalább az egyik félnek negyven év alattinak kell lennie, ezen kívül a havi egy főre jutó nettó jövedelmet is figyelembe veszik az elbírálás során. A gyermekek létszámától függően az összeg háromszázötven- és négyszázötvenezer forint között változik, de nem haladhatja meg a vételár tíz százalékát.

Hasonló rendszer működik Martfűn is, ahol a letelepedés mellett a korszerűsítésre is igénybe vehető bizonyos összeg, ha a városban szeretnék első házukat megépíteni, vásárolni vagy csak felújítani a feltételeknek megfelelő fiatalok. A jövedelmi határ figyelembe vételével a vásárlás és felújítás során az igényelhető összeg ötszázezer forint, míg építkezéskor akár egymillió forinttal is segítik az oda költözőket – tudtuk meg dr. Papp Antal polgármestertől.

Jászboldogházán az önkormányzat otthonteremtési támogatással segíti a letelepülni vágyókat. Mindezt egy helyi rendelettel szabályozzák, amely gyermekvállaláshoz köti a támogatást, valamint az igénylőnek vállalnia kell, hogy legalább öt évig a községben kíván élni. Az első lakáshoz jutókat negyvenéves korig segítik ebben a formában.

– A helyi otthonteremtési támogatással maximálisan ötszázezer forint adható – tájékoztatta hírportálunkat Szűcs Lajos polgármester. Hozzátette: az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kezdeményezés eredményesnek bizonyult, az utóbbi időben ugyanis fellendült az eladó ingatlanok iránti kereslet a településen, és főként fiatalok érkeznek a faluba.

Tavaly nyílt meg az Esélyek Háza Fegyverneken

– Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hiszen az egyetemi tanulmányaink sokba kerülnek. Ebben nyújt segítséget nekünk ez az ösztöndíj, melyet az önkormányzattól kapunk – mondta Guth Petra tanuló, a tavaly nyáron nyílt Esélyek Házában, Fegyverneken.

Itt, az Esély Otthon – Otthon Fegyverneken című pályázat segítségével kifejezetten a fiatalok helyben maradását segíti az önkormányzat ingyenes képzésekkel, tanácsadással, életpálya-tervezéssel, ösztöndíjakkal és bérlakással.

– Tizenhattól harmincöt év közötti lakosokat érint ez a program, melyre százmillió forintot nyertünk.

Feltétele: hiányszakmában tanuljon vagy dolgozzon a jelentkező, emellett előnyt jelentenek a közfeladatot ellátó szakmák munkavállalói, egyebek mellett orvosok, óvónők vagy pedagógusok – mondta a program részleteiről Tatár László polgármester.

Hozzátette, hogy nyolc önkormányzati ingatlant újítanak fel, melyekben a fiatal pályázók ingyen lakhatnak majd. Emellett havi szinten 25–100 ezer forintos ösztöndíj-támogatást is kapnak, mutatott rá a településvezető, kiemelve, hogy sikeres a kezdeményezés, hiszen sorra érkeznek be a pályázatok, melyek elbírálása folyamatos.

