A holokauszt áldozataira emlékeztek Karcagon

A Karcagi Izraelita Hitközség vezetősége nevében vasárnap a temetőben tartott mártírmegemlékezésen Csillag Barnabás elnök köszöntötte a társegyházak képviselőit, a megjelent holokauszt túlélőket és az emlékezőket.

A hitközség vezetősége nevében megemlékezett a közelmúltban elhunyt Dobos László polgármesterről, megköszönte a támogatást, amit az elmúlt években kaptak tőle. Ezután felidézte a hetvenhat évvel ezelőtti karcagi történéseket, szólt a holokauszt során életét vesztett 446 karcagi zsidó hittestvérről is.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Hubai Imre megyei közgyűlési elnök is arra figyelmeztetett, emlékezni és emlékeztetni kell ezekre, a magyarság és a karcagiak sorsát is befolyásoló borzalmakra, hogy ne következhessen be még egyszer. Az 1944-ben elhurcolt, deportáltak emlékére Szilágyi Gábor kántor és Deutsch László főrabbi gyászszertartása után a jelenlévők az emlékműnél kavicsot helyeztek el, majd a zsinagóga előcsarnokában a Kádis elmondása után gyertyát gyújtottak a karcagi áldozatok emlékére.