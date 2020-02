A kisúji Tóth László bronzérmet kapott rizsképére Stuttgartban

Február 15-19. között Stuttgartban rendezték meg az IKA CulinaryOlympics versenyt, ahol 5 földrész versenyzői mérték össze tudásukat a szakács artisztika, cukrász artisztika, szakács díszmunka, cukrásztermékek és szakács csapatversenyek kategóriában.

– Kollégáimmal: Horváth Ferenc mesterszakáccsal, a 2016-os erfurti szakácsolimpia bronzérmesével és Duli Annamária tanárnővel, aki a tolmácsolásban segített, a helyszínen szurkoltunk kollégánknak – tájékoztatta hírportálunkat vasárnap reggel Stuttgartból Toldi Attila, a kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Középiskola igazgatója.

– Számunkra legizgalmasabb a szakács artisztika verseny volt, melyben Tóth László tette le a nemzetközi zsűri asztalára otthon elkészített alkotásait. A tanár úr iskolánk cukrász alapvégzettségű igazgatóhelyettese – hétvégéken és éjszakákon – több száz munkaórával készítette el művészi alkotásait. Egy 80×80 centiméteres rizsképpel nevezett, amely mintegy 150.000 rizsszemből és 11 fajta rizsből készült, illetve egy 100×80 centiméteres kávébabképpel. Utóbbi, zsiráfokat ábrázoló alkotása háromfajta kávébabból áll, amelyeket különböző pörkölési időket alkalmazva színezett meg.

– Az öt napon keresztül zajló világversenyen a zsűri naponta értékelte a bemutatott versenymunkákat. Tóth László kollégánk nyakába – aki megyénkből most egyedüli versenyző volt – február 15-én, több száz versenyző, segítő és érdeklődő előtt helyezték „A boldogság madarai” rizsképéért a nagyon megérdemelt bronzmedált, és átvehette a „Szavannák szemei ” babképéért az olimpiai oklevelet is. Ezzel gyarapodott a korábbi, erfurti cukrászolimpián szerzett bronzérme és a Luxemburgban, a világbajnokságon kapott aranyérme.

– Küzdelmes győzelem áll a teljesítmény mögött olyan tekintetben, hogy versenyzőnknek elsősorban önmagával, a napi felelősségteljes munka és a szülői feladatok ellátása mellett jelentős időmennyiséget kellett befektetnie művei elkészítéséhez. A zsűri és a kompozíciókat megtekintők is kiemelték az aprólékos kidolgozottságot és a képek természeti környezetét. A szakma iránti elkötelezettségét, elhivatottságát példaként tudjuk állítani tanítványaink elé is. Az olimpia egyúttal a szakmai továbblépés helyszíne is volt: az új trendek, anyagok, technikák megfigyelése, de a kötetlen szakmai beszélgetéseken túl a kapcsolatépítés színtere is. Egy pedagógus pedig napi munkájában mindezeket fel tudja használni.

Beszámolóm végén csapatunk nevében megköszönöm a támogatóink által nyújtott anyagi hozzájárulást, hiszen nélkülük nem tudtunk volna részt venni a jelentős költségeket jelentő olimpián – írta Toldi Attila igazgató, aki büszke Tóth Lászlóra, akinek mesterségbeli tudását tükrözi az olimpiai érem, illetve az iskolában arra az összefogásra, amellyel segítették az eredményes részvételét.

– Nagyon erős mezőnyben sikerült helytállnom, ez is növeli a bronzérem értékét – nyilatkozta meghatottan még Stuttgartból vasárnap reggel hírportálunknak Tóth László.