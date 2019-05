A könyvtári munkát mutatták be a fiataloknak

A könyvtárban rendszeresen szerveznek programokat a fiatalabb korosztály számára.

A napokban is több programot bonyolítottak le, melyek Az én könyvtáram országos projekt keretében zajlottak, a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársainak részvételével.

Első alkalommal a helyi általános iskola negyedik osztályos tanulói számára tartott előadást Némethné Matastik Magdolna könyvtáros, azt bemutatva, hogyan lesz egy könyvkupacból könyvtár.

A másik nap a hetedikesek ismerhették meg, hogyan használhatják a számukra már mindennapok részét képező okoseszközöket okosan a könyvtárban. Harmadik alkalommal Illés Julianna, a területi szolgálat osztályvezetője népszerűsítette a harmadik osztályosok körében a cigány népmeséket.

Ellátogatott hozzájuk Figura Ede előadóművész is, akit eredetileg a május 25-re tervezett gyereknapra akartak meghívni, de az alsósok az előbbre hozott zenés irodalmi összeállítást is nagyon élvezték, számolt be róla Balaton Mária művelődésszervező, a helyi könyvtár vezetője.