A magyar légierő születésnapját ünnepelték Szolnokon

Nagyboldogasszony napja hagyományosan a magyar légierő és a repülő fegyvernem születésnapja. Ebből az alkalomból tartottak egész napos ünnepséget Szolnokon, az MH. 86 Helikopter Bázison.

Ünnepi állománygyűléssel kezdődött az idei rendezvény, ahol Kilián Nándor dandártábornok, a honvédség parancsnoksági légierő szemlélője köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntő után mintegy harminc elismerést adtak át az év közben kiváló szolgálatot teljesítő katonáknak.

A hivatalos megnyitó után statikus és dinamikus bemutatók következtek. A hozzátartozók ezen a napon bővebben is bepillanthattak a légierő munkájába. A kiállított harci gépekbe mindenki beszállhatott, bár ezek a helikopterek, repülők mindvégig a földön maradtak.

Közben elkezdődött a dinamikus bemutató is, még pedig ejtőernyős-bemutatóval, majd a különböző harci gépek, helikopterek pilótái mutatták be tudásukat, de volt kutató-mentő és drónbemutató is.

– Soha ne felejtsük, hogy ez a béke zaja, hiszen addig jó nekünk, ameddig a saját gépeink zaját halljuk a fejünk felett. Azt szokták mondani, aki a kardokból ekét kovácsol, az végül másnak fog szántani… – nyitotta meg az eseményt Kilián Nándor dandártábornok. A honvédség parancsnoksági légierő szemlélője kérdésünkre beszámolt a honvédség, ezen belül a légierőnél megtörtént és várható fejlesztésekről.

– A fő fejlesztési programunk a Zrínyi 2026 program, amely évekkel ezelőtt elindult. Az első kézzelfogható eredménye tavaly volt, amikor az első Airbus A319-es és Falcon szállítógépek megérkeztek. Számos szerződést írtunk alá, amely a hadsereg fejlesztésére irányul, ami a légierőt ugyanúgy érinti.

– A légierőre visszatérve aláírtunk olyan szerződést, mely alapján húsz darab H-148-as új helikopterek érkeznek majd másfél éven belül Szolnokra. Egy másik szerződést is kötöttünk az Airbusszal, tizenhat H225M katonai helikopter érkezik majd a légierőhöz 2023-tól.

– Ezenkívül légvédelmi rakétairányító műveleti központot vásároltunk, és jelenleg is tárgyalások folynak a légvédelmi rakétarendszerek, illetve a radarrendszerek korszerűsítésére, valamint vizsgálatban vannak a szállítógépek beszerzésének lehetőségei is – tette hozzá a dandártábornok.

Az eseményen az MH Légierő Zenekar szórakoztatta a megjelenteket, és nyugdíjas-találkozóra is sor került.