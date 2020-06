A női arcot választotta képei témájául a besenyszögi alkotó

Gazdag színvilággal ábrázolt női arcok köszönnek vissza Barta Anikó vásznáról. Az eredetileg dekoratőr végzettségű hölgy körülbelül egy éve kezdett festeni. A háromgyermekes anyuka egy festő internetes videóit nézegetve kapott kedvet az ecsettel történő alkotómunkához.

– A festés az, ami most a legnagyobb örömet jelenti számomra. „Merjünk nagyot álmodni” – ezt vallom én is. Jóleső melegséggel tölt el egy-egy kép elkészítése. Az a vágyam, hogy összekössem a kellemest a hasznossal: szeretnék alkotásaimmal másoknak is örömet szerezni – hangsúlyozta Anikó.

De vajon mi késztette arra, hogy ecsetet ragadjon?

– A múlt év tavaszán kézművesfilmeket nézegettem a Youtube-on kávézás közben, és ekkor fedeztem fel egy absztrakt képeket készítő francia festő srác videóit. Annyira megtetszettek, hogy én is kedvet kaptam a festéshez. Mivel korábban kézműves-foglalkozásokat is tartottam, akadt itthon vászon és akril festék. Kipróbáltam hát, milyen az, ha színeket pakolok egymás mellé, és így próbálok valamit kifejezni. Nagyon élveztem.

– Én viszont nem akarok teljesen absztrakt képeket készíteni, valami figurához ragaszkodom. A női arcban találtam meg a számomra legideálisabb motívumot. A színek olyanok, mint maga az élet, és mi, nők annyira sokszínűek vagyunk! Egy női arc pedig nagyon is élettel teli, és mindegyikben ott rejlik valamilyen formában a szépség – fejtette ki Anikó.

Képeiről vidám színösszeállítások köszönnek vissza, mint mondta, ő maga is pozitív személyiség. Érzésből fest, nem törekszik fényképszerű ábrázolásra. Inkább a mögöttes tartalmat ragadja meg, bár az ábrázolt hölgyek természetesen felismerhetőek.

Ötleteket pedig az internetről merít. Ismert személyiségeket is vászonra visz. A minap például Angelina Jolie-t és Marilyn Monroe-t festette meg. Ilyenkor a számítógép képernyőjén megjelenített fényképet használja mintául. De készített már arcképet ismerősei felkérésre is.

Anikó sajátos helyzetben veti vászonra elképzeléseit. Nem ám a felállított festőállvány előtt serénykedik! Inkább a földre telepszik, körberakja magát festőeszközeivel, lefekteti a vásznat, és guggolva, térdelve vagy ülve munkálkodik. Képeit nézve úgy tűnik, tökéletesen beválik nála ez a póz. Az akrilfestékhez is ragaszkodik, nagyon hálás anyagnak tartja, amivel könnyű bánni, az sem jelent gondot, ha utólag egy kész képen módosítani akar.

– Amatőr festőnek tartom magam, bár azt szokták mondani, a tehetség belülről fakad. Azt pedig, hogy mi a szép és a jó, úgyis az emberek, a befogadó közönség dönti el. Én nem vagyok képzett művész, bár a dekoratőri tanulmányaim során grafikai és festészeti óráink is voltak. Azokat is nagyon élveztem, a látott videók voltaképp csak feltették az i-re a pontot.

– Egy kiállításon majd én is szeretném megmérettetni magam, nagyobb közönség előtt bemutatkozni. Eddig aki látta munkáimat, az pozitívan nyilatkozott róluk, de jó lenne, ha szélesebb körből, hozzáértőktől is kaphatnék visszajelzéseket – árulta el a női arcok festője.