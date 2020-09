Babazászlókat tűztek ki a szolnoki városházán

Szolnok büszkélkedhet a Családbarát Önkormányzat-díjjal is, emelte ki a megyeszékhely polgármestere. Ennek szellemében kimondott cél, hogy a városba hazatérjenek a fiatalok.

– Azért itt állunk, mert ha kicsit tovább megyünk a folyosón, a házasságkötő teremhez érünk. Az az a hely, ahol a szolnoki családok jelentős része elkezdi a közös életet. Szerencsére egyre többen választják az együttélés ezen formáját, annak ellenére, hogy világban egyre inkább terjed az elmélet, hogy nincsenek nemek, nincs szükség a családra, nincs szükség gyerekekre. Szolnok azonban egészen máshogy gondolkodik – emelte ki Szalay Ferenc azon a szerdai eseményen, amelyen babazászlókat tűztek ki a városháza épületében.

A megyeszékhely polgármestere hangsúlyozta, hogy a város büszkélkedhet a Családbarát Önkormányzat-díjjal, a születendő gyerekeknek kis ajándékkal kedveskednek, de a családoknak is sok támogatás jut. Ezekkel összhangban úgy gondolták, hogy csatlakoznak azon kezdeményezéshez, hogy minden gyermek születését egy-egy zászló kitűzésével jelzik, ünneplik.

– Amikor valaki eltávozik közülünk, akkor kitesszük a fekete zászlót, tegyük hát ki a rószaszín-, illetve kék zászlócskákat, ha valaki érkezik, megszületik. És minél többen érkeznek, annál jobb – hangsúlyozta a városvezető.

Az országos adatok alapján is látszik, hogy a népességfogyás megállt, stagnál Magyarország lakosságszáma, Szolnok népessége jelenleg 72 ezer. Elhangzott, nem öröm, hogy elmennek fiatalok a városból, és kevésbé jönnek vissza, ám az öröm, hogy azért mennek el, hogy tanuljanak, diplomát szerezzenek.

– A mi dolgunk az, hogy olyan feltételeket teremtsünk, hogy minél többen visszajöjjenek. Most tehát a babazászlókkal örüljünk minden megszülető szolnoki babának, aztán minden gyereknek biztosítsuk a bölcsődét, az óvodát, az iskolát, majd menjenek, tanuljanak, s végül vissza tudjuk őket fogadni. A képviselő-testületünknek az egyik legfontosabb feladata, hogy a családok biztonságát, a család erejét a legnagyobb mértékben segítse és támogassa – emelte ki végül Szalay Ferenc és feltűzte a zászlókat.

Az eseményen kiderült, hogy tervezik, hogy a születendő gyermekek ajándékcsomagjába is kerüljön majd ilyen zászló, lányoknak rózsaszín, fiúknak kék. Mindezek mellett pedig arról is szó esett, hogy nemsokára az említett Családbarát Önkormányzat elismerést jelző zászlót is kitűzik, egy pályázaton kiválasztották a logót, készül a zászló.