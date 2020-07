Digitalizációval a járvány ellen

Külső és belső kommunikációban egyaránt radikális fordulatot hozott a Covid-19 járvány, amely csendben jókora lökést adott a digitális átalakulásnak. Nem csupán az emberek, a kisvállalatok is „belakták a netet”, amelyhez növekvő mértékben vették igénybe az online marketing bővülő eszköztárát.

Ahonnan talán a kellő bátorság vagy a jövőorientáltság hiányzott, ott a vírushelyzet okozta kényszerű átállás egész egyszerűen ledöntötte a korlátokat a digitális transzformáció elől – véli a kisvállalkozások teljeskörű marketingtámogatására szakosodott Marketing Jam ügyvezetője. Göcző Ágnes szerint a telefonáláson kívül ez volt az egyetlen módja annak, hogy a cégek kapcsolatot tartsanak, értékesítsenek, működjenek a korlátozások idején. Sőt, a munkatársak közötti kommunikációt is át kellett helyezni az online térbe, beleértve az értekezleteket is.

– Mi magunk is home office-ban dolgoztunk, ami új élmény volt, de pozitív tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak: a távmunka nem ment a minőség rovására, online megbeszélésekkel és a feladatkezelő Trello révén a megszokott rendben haladtunk a projektekkel – meséli Ágnes, aki csak azért járt be néha az irodába, hogy meglocsolja a virágokat.

Hasonló pálforduláson mentek át az ügyfeleik is. Egyiküknek, amelyik márkás gyermekruházati termékeket forgalmaz, épp a járványhelyzet előtt egy héttel adták át a vadonatúj webshopot. Az időzítés tökéletesnek bizonyult: miközben a korlátozások idején

volt olyan nap, amikor az amúgy nyitva tartó fizikai üzletben egyáltalán nem volt forgalom, az így kieső bevételek a netes bolton keresztül kompenzálódtak. A járványhelyzet enyhültével pedig úgy tűnik, hogy a webshop viszi a prímet a jövőben is, 70%-os

részesedéssel az összforgalomból.

A kényszerű bezártság elején egyébként rengeteg netes üzletet indítottak el, olyan vállalkozóknak, akiknek ebben az időszakban nagyon jól jött az alternatív értékesítési lehetőség.

– Szintén jellemző volt, hogy egy-egy weboldal ráncfelvarrására is ekkor kértek fel minket, hiszen végre erre is jutott idő – fogalmazott az ügyvezető.

Megélénkült az igény a Facebook, Instagram, LinkedIn kommunikációra, hiszen a felhasználók által a neten töltött átlagos időtartam erőteljesen megugrott. Volt olyan vállalkozó, aki termékeket vagy szolgáltatásokat mutatott be és hirdetett, volt, akinek az értékesítői videós formátumban beszéltek egy-egy problémáról, amelyre a szolgáltatásuk vagy termékük jelenthet megoldást. De a találékonyságba belefértek az online bemutatók és kirakatok, a videók, képek megosztása.

Aztán akadt olyan ügyfelük is, konkrétan egy ékszerház, amely remekül vegyítette az offline és online eszközöket. Ők külön bejelentkezési lehetőséget biztosítottak egyórás időtartamra a jegyespároknak, ahol – a megfelelő és kötelező óvintézkedések mellett – csak és kizárólag kettejüknek segítettek jegygyűrűt választani. Ehhez nem csupán Facebook hirdetéseket használtak, hanem a közösségi alkalmazás időpontfoglalóját is, ami gördülékenyen működött erre a célra. Ugyanúgy, ahogy a YouTube is istentiszteletre, miután a templomokat nem látogathatták a hívek: a szolnoki református közösségnek saját csatornát segített létrehozni a Marketing Jam, hogy a gyülekezet online is visszanézhesse a miséket.

Ez az időszak jó lehetőséget kínált arra, hogy a cégek elinduljanak az online jelenléttel vagy erősítsék azt, ugyanakkor Ágnes szerint az összetartás és a közösség erejét is megmutatta a kényszerű bezártság. Mivel hosszú ideig voltunk kénytelenek nélkülözni a személyes

kapcsolatokat, ezek is rendkívüli módon felértékelődtek ebben az időszakban. Ilyen a megfontolásból csatlakozott a Marketing Jam is a Magyar Telekom tavasszal elindított, a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak szakértői támogatást és a tapasztalatcsere-platformot

kínáló kezdeményezéséhez, a Hello Biznisz Klubhoz. Amely váratlanul pótlólagos publicitást is hozott a szolnoki cégnek, hiszen a Telekom díjmentesen ajánlott fel reklámfelületeket a klubtagoknak. A kampányban való megjelenés vitathatatlan PR értékkel bírt a Marketing Jam számára és volt pozitív hatása az üzletre is.

– Az üzleti életben is rengeteget léptünk előre a digitalizálódásban – véli Ágnes, aki külön örül annak, hogy az okos eszközöket végre igazán okos dolgokra használtuk. Ha a korlátozások alatti „felfedezéseinknek” csak kis részét be tudjuk építeni a mindennapokba,

az szerinte nem csupán a vállalkozásoknak válik előnyére, hanem a gazdaság egészének.