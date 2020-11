Díjazták a lelkes karcagi óvodások által gondozott kiskertet

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM Óvodájának konyhakertje idén is ott volt az országos legjobbak között. A díjátadón Szabóné Szentesi Mária tagóvoda-vezető vette át a közösségi kert kategória országos első díját – immár második alkalommal.

– Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára és Sári Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere, ötletgazda, programigazgató adta át a Magyarország legszebb konyhakertjei verseny országos díjait november 10-én Biatorbágyon – mondta Szabóné Szentesi Mária.

– Zöldóvodaként és megyei bázis zöldóvodaként fontos feladatunk a környezetvédelem. Ezért hoztuk létre négy éve a Barangolók Környezeti Tehetség Csoportot Kovácsné Fodor Mónika kolléganőmmel. Múlt szerdán, a megyei pedagógiai napokon jó gyakorlatainkat mutattuk be online a megye huszonkét óvónőjének – folytatta az óvodapedagógus.

A gyerekek nagyon szeretik a kerti tevékenységet, a komposztálás is rendszeres feladatot ad számukra.

– Tavaly az egyik apukától, Ökrös Zoltántól kaptunk fa komposztládákat. Ezek segítségével már megfigyelhetjük a folyamatokat, a komposztlakókat. A konyhakertünket a dajkákkal művelik óvodásaink. Szezonális zöldségekkel – paradicsom, paprika, uborka, saláta, retek –, illetve gyümölcsökkel próbálkozunk, amit aztán a gyerekek a tízórai mellé fogyasztanak.

– A kert művelése közben sok új információval gazdagodnak óvodásaink, akik közül többen otthon, szüleikkel is kertészkednek. Télen a madáretetés is folyamatos, már gyűlnek a madáreleségeink, az etetőinket is felújítjuk. A konyhakertben és az udvaron végzett munkákról, a komposztálás fontosságáról, a környezetvédelemről is beszélünk a gyerekekkel – mondta Szabóné Szentesi Mária, aki reméli, jövőre is sikeres lesz a konyhakerti programjuk.

– Mind a kilenc óvodánkban van konyhakert, amit a gyerekek a dolgozókkal művelnek. Évek óta részt veszünk a Legszebb konyhakertek versenyben is. Most, hogy megtörténtek a betakarítások, a felnőttek felásták a kerteket, tavaszig itt nincs teendő. Az óvodákban vannak madáretetők, ahol az etetés mellett megfigyeléseket is végeznek télen a gyerekek – mondta Gulyás Ferencné intézményvezető, aki arról is beszélt, hogy a járvány során az óvodában is a gyermekek védelme a legfontosabb.

– Ezért folyamatos a fertőtlenítés a csoportszobákban, folyosókon, közösségi terekben. Nagyon szigorúak a maszkhasználati szabályok a felnőttek számára az óvodánkban, a gyermeküket hozó-vivő szülőknek pedig az öltözőkben is. Ha valamelyik csoportban mégis pozitív koronavírusos gyermek, felnőtt van, ott a hatósági megfigyelés idejére rendkívüli szünetet rendel el az oktatási hivatal – tájékoztatott a vezető. A rendezvényeiket egyébként most csoportonként, szülők nélkül tartják.