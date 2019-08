Együtt nyaraltak a madarasi könyvtárosok és olvasóik

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosai az olvasóikkal családi tábor keretében az elmúlt héten Szlovákia tátrai részével ismerkedtek meg.

Mint Gőz András intézményvezetőtől megtudtuk, a könyvtárosok sok programról gondoskodtak most is, így a felnőttek és a gyerekek is felejthetetlen élményekkel jöttek haza. A csoport legfiatalabb tagja négyéves volt, a legidősebb pedig hetvenöt.

Az unoka–szülő–nagyszülő csoport tagjai között voltak kunmadarasiak, berekfür­dőiek, tiszafürediek és tisza­örsiek is, akik között többen visszatérők, de voltak első táborozók is.

A túrát jól bírták az idősebbek is, így megnézték a Szepesi várat, Árva várát és az ottani víztározót, ahol hajókáztak is. Másnap a Csorba-tó környékét is felfedezték.

Voltak Lőcsén is, a neves városházán a csoport tagjai.

Besztercebánya főterén is sétáltak egy nagyot, és közben megnézték a műemlékeket. Sokaknak tetszett a Zuberecben lévő skanzen, de a legnagyobb túrát a Rohács völgyében tette a csoport.