Emléket állítanak a kisvasútnak Tiszajenőn

Tavaly döntöttek arról, hogy korabeli mozdony és hozzá illő személyvagon beszerzésével emléket állítanak a hajdanán Ceglédet Tiszajenővel összekötő kisvasútnak az egykori végállomás helyén.

A valamikori állomás helyén a motorszín előtt megmaradt a sínpár is, a kisvonatot is szeretnék kiállítani. A vágány környezetét tavaly rendbe is tették. Virág József polgármestertől, az ötlet gazdájától megtudtuk, már egészen biztos, hogy hamarosan megvalósulhat az elképzelés: e hónap közepén megérkezik a faluba a kisvonat.