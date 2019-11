Emléket állítanak a korábbi kisvasútnak

Mozdonnyal és hozzáillő személyvagonnal állítanak emléket a hajdanán Ceglédet Tiszajenővel összekötő kisvasútnak a korábbi végállomás helyén.

Az ötlet még évekkel ezelőtt merült fel Virág József polgármesterben (képünkön), tapasztalván, mekkora szerepet töltött be az állomás egykoron a falusiak életében. A kis szerelvényt a MÁV bocsátja rendelkezésükre, és várhatóan decemberben sikerül is elhelyezni a valamikori motorszín előtt még ma is meglévő sínpárnál.