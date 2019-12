Tragédiát előzhetünk meg a gázbekötő csövek karbantartásával

Az adventi veszélyek és a kémények karbantartása mellett kevesebb szó esik a gázbekötő csövekről, ám ezek ugyanilyen fontosak, ha otthonunk biztonsága a téma.

Gázkészülékeink egész évben üzemelnek, a fűtési szezonban és karácsonyhoz közeledve pedig fokozott igénybevételnek vannak kitéve, így a gázcsövek kifogástalan állapota elengedhetetlen. Ellenkező esetben akár súlyos problémák is felléphetnek – írja sajtóközleményében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tavaly novemberben egy szolnoki társasház egyik lakásában a tűzhely lyukas flexibilis csövéből szivárgott a gáz, az ingatlanban lakó ember pedig nem érzékelte a problémát. A lakásban olyan mértékűvé vált a gázkoncentráció, hogy már egy villany felkapcsolása is robbanást idézett volna elő. Csak a szerencsének és a tűzoltók gyors beavatkozásának volt köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Az ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében fontos, hogy a gázbekötő csövek állapotára is kellő figyelmet fordítsunk. Ha elhanyagoljuk ezek karbantartását, akkor a csövek az elöregedésből adódóan kilyukadhatnak, így végső soron gázszivárgás, legrosszabb esetben pedig gázrobbanás következhet be. Egy ilyen detonáció kiterjedt károkat tud okozni, az ellenőrzések elhanyagolásával tehát nemcsak a saját, hanem mások testi épségét és anyagi javait is veszélyeztetjük.

A flexibilis csövek egyik végéhez közel egy címke található, amelyen a gyártó és a forgalmazó neve mellett a gyártási év, a szavatossági idő, valamint a termék paraméterei is fel vannak tüntetve. Árulkodó jel, ha nincs jelölőcímke; ha a cső repedt, törött, szűkült a keresztmetszete; esetleg a védőszövete kiszálkásodott. Ilyenkor a lehető leghamarabb végeztessük el a cserét szakemberrel! Fontos, hogy a gázkészülékeket az előírások szerint kizárólag acélbordás csövekkel lehet bekötni. Ahol még a régebbi, gumibetétes darabok vannak használatban, ott ezeket a gyártástól számított öt év után már az újabb fajta csövekre kell kicserélni – hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.