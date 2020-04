Fontos megőrizni kutyánk megszokott napirendjét

A koronavírus kirobbanása nem csak a mi életünket befolyásolja, hanem kedvenceink mindennapjait is. Ezzel kapcsolatosan kérdeztük Szűcs Andreát, a Szolnoki Kutyaiskola vezetőjét.

– Viszonylag újnak mondható az iskolánál a tanrenden alapuló családi kutyaképzés. Miért döntött ennek az indítása mellett?

– Ha őszinte szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy amiatt, amit látok és érzékelek. Látom, hogy a gazda nem érti meg saját kutyájának jeleit és viselkedését. Adott helyzetben rosszul reagál, nem lép fel a morgás ellen, vagy nem veszi elég komolyan azt. Ezzel a tanfolyammal igyekszünk az ilyen gazdáknak segíteni azon, hogyan is érthetik meg kutyájuk kommunikációját, egyszerűbben mondva, hogyan gondolkodhatnak ők is kutyául – meséli Andrea.

– Az elmúlt hónapokban kirobbant koronavírus-járvány hogyan befolyásolja az iskola mindennapjait?

– Természetesen a csoportos foglalkozások szünetelnek az egészségünk megőrzése érdekében, más megoldást kellett találnunk. Nálunk két csoportban folyik a munka ebben a képzésben: van egy kezdő és egy haladó csoport. A haladóknak, akiknek az alapok már le vannak fektetve, tudunk videón keresztül is oktatni, illetve van egy erre létrehozott csoportunk is a Facebook-on. Ami a kezdőket illeti, velük sajnos ez nem megy még, viszont egy előre megbeszélt időpontban tudunk személyesen is találkozni, ahol nagyobb segítséget tudunk nyújtani.

– Ön az iskola mellett egy kutyapanziót is üzemeltet, igénybe veszik a gazdák ezt a szolgáltatást a jelenlegi helyzetben?

– Leginkább az ügyelet az, ami ezekben a hetekben népszerű. Sok gazda otthon, a gyermeke mellett dolgozik, és akkor még ott van a lábuknál egy ugató, energiával teli kutyus is. Nyilvánvaló, hogy a nap végére elfáradnak, nem marad olyan türelem egymásra, mint egyébként, mely feszültséghez és vitához vezet. Ennek megoldására van az ügyelet. Ha egy átlagot kéne mondanom, naponta 5-7 kutya fordul meg nálam, legtöbbjük visszatérő vendég.

– Elképzelhető, hogy a kormány hamarosan kijárási tilalmat vezet be. Több olyan hír és videó is kering az interneten, melyen látható a kutyák mennyire rosszul viselik a bezártságot és a kis mozgásteret. Tudna tanácsolni valamit, hogyan foglalhatjuk le kedvencünket?

– Nagyon fontos, hogy ne bolygassuk meg kutyánk megszokott mindennapjait, az állat ugyanis nem fogja érteni, mi változott hirtelen, nem fogja tudni hova tenni a dolgot. Törekedjünk arra, hogy ne módosítsunk mindennapjaikon, hiszen egy kiegyensúlyozott kutya rendszerben él. Ne változtassunk a séták időpontjain, ha megszokta például, hogy reggel hat órakor lemegyünk vele, tegyünk továbbra is így.

– Lényeges még, hogy ne töltsünk a szokottnál sokkal több időt kedvencünkkel. A kutyánk ugyanis ahhoz szokott hozzá, hogy jóval kevesebbet lát minket. Az idő előrehaladtával ezt a rendszert is megszokja, amikor pedig visszatér minden a normális kerékvágásba, ugyancsak nem érti majd, miért lesz hirtelen olyan keveset velünk. Az ilyen kutyáknál könnyen kialakulhat a szeparációs szorongás – mutatott rá az oktató.

– Ami a fárasztást illeti, leginkább azt tanácsolom a gazdáknak, hogy elsődlegesen a kutyák agyát próbálják meg lefárasztani, ne pedig a testét. Számtalan játékot lehet találni az állatboltokban, melyek erre a célra szolgálnak, de nem is feltétlenül muszáj boltba menni. Elég, ha néhány finom falatot elrejtünk egy már nem használt ruhadarab zsebeiben, vágott nyílásaiban, a kutya pedig a kereséssel egyrészről lefoglalja magát, másrészről pedig gondolkodik is. Szintén jó megoldás lehet a felmosó nyélre kötött rongy ide-oda mozgatása, mellyel ugyancsak koncentrációra késztetjük ebünket.