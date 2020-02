Határon innen és túl is segítettek a tiszafüredi önkéntesek

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Erdélyben találtak gazdára az évvégi felajánlások.

Hosszú évek óta foglalkozik önkéntes adománygyűjtéssel, a határon túli magyarok támogatásával Szűcs M. Sándor. Rendszerint a karácsony előtti időszakban hirdeti meg Donatio In Tempore Advetnus névre hallgató adománygyűjtését, melyre 2019-ben is sor került. Két részből állt a kampány, hiszen a latin nevet viselő akció magában foglalt egy másik programot is. Tizenhat nehézsorsú óvodás, iskolás részére gyűjtöttek játékokat, tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert és gyermekruhákat.

– Az adományozók között többnyire magánszemélyek voltak, de akadtak fontos tisztséget viselő személyek, valamint egyházközségek is. Nem ritkán az adakozók nevük elhallgatását kérték – mondta hírportálunk kérdésére az önkéntes.

– Debrecentől Tiszafüredig, Abonytól Gacsályig sok településről érkeztek felajánlások – részletezte.

A kedvezményezettek között volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Balajt és Ládbesenyő, ahová egy péntek hajnalban indult útnak az utánfutós személygépkocsi. Útközben megálltak Encsen, ahol felvették a balajti óvoda részére gyűjtött adományokat. Két nappal később három önkéntes kelt útra, hogy leszállítsák az Erdélybe szánt felajánlásokat. Először Szilágygörcsönbe vezetett az útjuk, ahol egy kisgyermekeket nevelő család részére adtak át élelmiszer- és ruhacsomagot.

– Már harmadik alkalommal juttattunk el mézet és mosószeradományt a Kőhalmi Szórvány Református Diákotthon részére. Büszkeséggel tölt el, hogy körülbelül ezerötszáz adag ruha mosására alkalmas mosószert és öblítőt tudtunk átadni – jegyezte meg.

Ez azért fontos, mert a diákotthonban lakó, nehézsorsú gyermekek számára kizárólag ott van lehetőség mosásra. Végül úgy alakult, hogy a felsorolt adományok mellett szabolcsi alma is jutott a gyerekeknek. Az önkéntesek Kóborra is eljutottak, ahol ágyneműt, tartós élelmiszert és mézet adtak át a helyi református egyháznak.

Hazafelé Zsibón is megálltak, most nemcsak vittek, hanem hoztak is. A zsibói református lelkész, Hőgye Gál Róbert felajánlott egy ötfunkciós kórházi ágyat egy tiszafüredi mozgáskorlátozott idős ember részére.