Hegedűs István: hatalmas gondot okozott az előállt helyzet

Hegedűs Istvánt, Tiszavárkony polgármesterét kérdezte hírportálunk arról, hogyan érintette a várost a kialakult járványhelyzet.

– Milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a vírushelyzet kapcsán?

– Az önkormányzatnak hatalmas gondot okozott az előállt helyzet. Év elején elkészítettük a költségvetésünket, melynek van bevételi és kiadási oldala. Bevételi forrásunkat a nem túl sok állami támogatás mellett az iparűzési adó és a súlyadó jelenti. A súlyadót egy az egyben át kell utalnunk az államnak, az iparűzési adóra pedig moratóriumot róttak ki, így nincs bevételünk. Kiadásaink viszont ugyanúgy vannak, sőt, még elmaradásaink is. De az államtól kapott forrásunk arra sem elég, hogy működtessük az óvodát, kifizessük a dolgozóink bérét. Azt még nem látjuk, hogy mire számíthatunk, várhatunk-e segítséget, így nem tudunk mást tenni, mint kivárunk.

– Milyen programokról kellett lemondaniuk?

– Március 15-ére állítottunk egy emlékművet, szerettünk volna Tiszajenővel és Vezsennyel közösen egy nagyszabású ünnepséget rendezni. Ehelyett csak online-megemlékezést tarthattunk. Ezután nem is nagyon mertünk tervezni. A falunapot is egy az egyben vissza kellett mondani végül.

– A Magyar Falu programos fejlesztéseket, hogy érintette a vírushelyzet?

– Csak picit lassította. Most fejeződik be a katolikus temető felújítása, amire az egyház pályázott, felújítottuk az óvodaudvart, elkészült a szolgálati lakás is, a mini bölcsődére pedig most várunk új árajánlatokat. A református egyház szálláshely kialakítására nyert pénzt, az a beruházás is jól áll.