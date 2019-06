Idén is útjára indul a Szeretem Szolnokot! pályázat

Immáron 7. alkalommal írja ki a megyeszékhely önkormányzata a Szeretem Szolnokot! pályázatot. Ahogy eddig is, úgy most is életkortól és lakhelytől függetlenül várják a tetszőleges technikával készült pályaműveket.

A téma természetesen ezúttal is Szolnok, és a várossal kapcsolatos élmények, emlékek bemutatása. A munkákat 2019. augusztus 8. 12 óráig várják a szeretemszolnokot@ph.szolnok.hu e-mail címre. Bármilyen technikával készülhetnek az alkotások, azonban egy pályázó maximum 3 munkával indulhat. A beérkező pályaműveket egy 3 tagú zsűri értékeli majd, de közönségszavazásra is lehetőség lesz a verseny facebook oldalán 2019. augusztus 23. 12 óra és 2019. augusztus 27. 12 óra között. A zsűri által 6 legjobbnak ítélt alkotás, illetve a facebookon legtöbb szavazatot kapott pályamunka értékes díjakban részesül. Fődíj: 100.000 forintos vásárlási utalvány A díjakat a Szolnok Napjához kapcsolódó 2019. augusztus 31-i rendezvényen adják át. Részleteket a város honlaján és a verseny közösségi oldalán olvashatnak.