Javában tart a Tündérszépek 2020 szépségversenyünk fotózása

Ezekben a napokban is zajlik a Tündérszépek 2020 elnevezésű szépségversenyünk a fotózása.

A minap Czirkelbachné Czibak Juditot állítottuk kameránk elé, aki szerencsére teljesen természetesen vette az akadályt.

Judit már biztosan ott lesz a megyei előválogatóban. És Te?

Ha szeretnél Tündérszép lenni, jelentkezz most!

Az előző versenyen 13 megyéből közel 600 nevezés érkezett. Végül 370-en álltak stúdiókörülmények között, profi fotósok kamerája elé. A népszerű verseny ezért folytatódik, a Tündérszépek verseny 2020-ban is kere­si a megye legszebb lányait. Már lehet jelentkezni, 16–29 éves hölgyek jelentkezését várjuk. A megyei előválogatóba a zsűri által kiválasztott 30 versenyző kerül be, a regionális fordulóban Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Heves megye 4-4 lánya küzdhet a továbbjutásért.

A regionális előválogatókból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző jut tovább a döntőbe. Végül a zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazhatják az általuk legszebbnek vélt hölgyet.

Az előző szépségversenyhez képest több újítás is történt. A jelentkezők akár saját portfóliót is feltölthetnek magukról, de profi fotósorozatot is kérhetnek. Ezek a képek fognak bekerülni az Új Néplapba, illetve a Tündérszépek versenyére. A felkészítő tábor és a televíziós döntő mellett vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utalványok várnak a legszebbekre.

Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet!