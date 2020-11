Kényszer szülte az orvosi ügyelet átszervezését Kenderesen

Az elmúlt két hónapban sok minden változott az egészségügyi ellátásban Kenderesen. Mint Bogdán Péter polgármestertől megtudtuk, ellátás nélkül azonban senki nem maradt, s mára a lakosok elfogadták az új helyzetet.

– Bontsuk két részre a dolgot – kezdte a városvezető. – Az orvosi ügyeletnél azért volt változás, mert a korábbi ügyelet konzorciumban működött (Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva), és Kisújszállásra kellett átjárni. Ez elsősorban finanszírozási okokból szűnt meg, kerestük a lehetőséget, hiszen az ügyelet biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Végül azt a megoldást választottuk, hogy a karcagi kistérségi ügyelethez csatlakozunk, Karcag központtal. Ebből a kenderesiek csak annyit éreznek, hogy nem hét, hanem huszonöt kilométerre kell menni, de a feltételrendszer nem változott – hangsúlyozza a polgármester.

– Az orvosi ellátásnál is nagy változás volt. Három állandó orvosunkból szeptembertől az orvos házaspár elment. A megüresedett állásból átvette az egyik körzetét orvosunk, dr. Szabó Zoltán, a megmaradt körzetet pedig dr. Kovács Géza helyettesítésben látja el Kisújszállásról. Most fogjuk meghirdetni az állásokat, szeretnénk, ha orvos házaspár érkezne, akiknek szolgálati lakást és rendelőt biztosítunk. A bánhalmai lakosok sem maradtak ellátás nélkül, heti két alkalommal Szabó doktor úr kijár rendelni – folytatja a város első embere, aki szólt a védőnői szolgálatról is.

– A védőnők nyugdíjba mentek, közben gyedről visszajött egy fiatal védőnő, a másik állásra Békéscsabáról érkezett egy szakember. Az egészségügyi ágazat többletigényét a költségvetésből biztosítja az önkormányzat, így működik helyben az ultrahangrendelés és a vérvétel is.

Tóth-Bojté Anikó nyolc éve érkezett Bökönyből védőnőként a városba, most jött vissza gyedről.

– Amióta van saját gyermekem, máshogy látom, érzem át az anyukák problémáit. Már gyakorlatiasabb tanácsokat tudok adni, amit általában meg is fogadnak – mondja a fiatal anyuka. A munkám most nagyon nehéz, mert alighogy visszajöttem, máris home office lett, nem lehet a családokat látogatni, csak nagyon szükséges esetekben. Százhárom gyermek tartozik hozzám 0-tól 7 éves korig – mondja Anikó, aki segíti a Békéscsabáról érkezett kolléganőjét, Sárközi Szimonettát is.

– Családi okok miatt az idősgondozásban részt kellett vennem, az a pálya annyira nem vonzott, de védőnőnek lenni nemcsak hivatás, hanem szolgálat, s ezt imádom. Hozzám az iskolás gyermekek tartoznak. Most szervezzük a hetedikeseknél az ingyenes HPV-oltást, amit a szülők kilencven százaléka kért – mondja a védőnő, aki munka után igyekszik felfedezni a várost. Már jár női tornára a művelődési házba, illetve kisújszállási programokra, koncertekre. Odafigyel az egészséges étkezésre, hogy példát mutathasson a gyermekes szülőknek.