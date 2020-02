Kivilágítanák az apró település, Csataszög játszóterét

Több fejlesztést is terveznek az idei évre Csataszögön – tudtuk meg Oravecz Zsuzsanna Éva polgármestertől. Elképzeléseik megvalósításában számítanak pályázati forrásokra is.

Idén mindenképp szeretnék fejleszteni a csöppnyi falu informatikai infrastruktúráját: a közösségi színtérben egy számítógépes szobát terveznek kialakítani három géppel, internetezési lehetőséggel. Digitális eszközök ugyanis jelenleg csak a könyvtárban állnak a látogatók rendelkezésére.

Terveik között szerepel, hogy a művelődési intézményben gyerekeknek játszósarkot alakítsanak ki, megfelelő asztalok, székek, babzsákok, valamint mesék, oktatóanyagok kivetítéséhez projektor beszerzésével. Ezzel az elképzeléssel a vakációra is gondolnak, hiszen a nyári szünet idején diákok bevonásával az önkormányzat gondoskodik a legifjabbak napközbeni felügyeletéről, elfoglaltságáról. Pályázatot nyújtanak be arra is, hogy forrást szerezzenek hagyományőrző programok megvalósítására.

A közösségi színtér előtti területen lévő játszótérnek nincs saját világítása, így szeretnének a parkban felállítani egy kandelábert, az utcai lámpák ugyanis nem adnak kellő megvilágítást sötétben.

Tavasszal megkezdődhet a Szebb élet út járdájának felújítása is, erre még az elmúlt évben nyertek el pályázati forrást. A faluháznál a kerítés minősége nem megfelelő, ezt is szeretnék megcsináltatni, ezt követően megkezdődhet az állatok beszerzése a régóta tervezett, a későbbiekben turisztikai célállomásként is funkcionáló állatsimogató megvalósításához.