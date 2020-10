Komoly szakmai elismerést vívott ki magának a mezőtúri vállalkozás

Rangos elismeréssel díjazták egy helyi vállalkozás munkáját a közelmúltban. A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén az Év Széchenyi Vállalkozása Díjat a túri Molnár Dórának és csapatának ítélte, a Legsikeresebb fiatal vállalkozó kategóriában.

– A női minőséggel összefüggő termékkel foglalkozunk, méghozzá menstruációs alsóneműkkel – mondta Molnár Dóra. Hozzátette, egy személyes tapasztalat nyomán pattant ki a fejéből az ötlet, hogy az eldobható és igen környezetszennyező eszközök helyett egyéb, hatékony lehetőségre váltson.

– A fehérnemű adott volt, már csak az alapanyagokat és a nedvszívással kapcsolatos megoldást kellett kifundálni. Jó másfél évig tartott ez a folyamat, a világ majd minden tájáról szereztem anyagokat, folyamatosan teszteltem és fejlesztettem a lehető legtökéletesebb prototípusokat. Végül megszületett a fehérnemű, amely elég vékony ahhoz, hogy kényelmes viselet legyen, mégis képes megtartani a nedvességet. Különböző rétegek szolgálnak erre a célra, a teljes alsónemű antibakteriális és szagtalan. Természetesen mosható, így újra és újra használható – részletezte az ötletgazda. 2019-ben került először piacra, igazán nagy érdeklődés övezte. A sikerek nyomán Dóráék úgy gondolták, idén megpályázzák az Év Széchenyi Vállalkozása Díjat.

– Abszolút ez volt az első próbálkozásunk ilyen területen. Jó néhány feltétele volt. Egyebek mellett nem lehetett veszteséges az előző lezárt év, Magyarországon bejegyzett székhellyel kellett rendelkezni, valamit kifejezetten a friss, újító irányokat keresték. A kategóriánkban kitétel volt az is, hogy még ne legyünk harminc évesek. Egy esztendő híján sikerült ennek is megfelelni – árulta el Dóra mosolyogva. Kiemelte, a legfontosabb feltételek között az is szerepelt, hogy a vállalkozás olyan alapötletből induljon ki, amely egyedi és magában foglalja a jövőbeli fejlődés lehetőségét.

– Először csak arról jött hír, hogy számítanak a megjelenésünkre az átadón, mert különleges díjat kapunk. Néhány nap elteltével megjelentünk a helyszínen, csak ott derült ki, hogy mi hozhattuk el a kategória elismerését – idézte fel az izgalmas pillanatokat Molnár Dóra.

– Nagy boldogság és öröm ez és erős visszajelzés, hogy jó úton haladunk. Egyúttal kiemelkedő társadalmi és szakmai elismerést jelent. Határozott céljaink vannak a jövőt illetően is, szeretnénk minél több nő, lány, asszony számára „közel hozni” ezt a lehetőséget, itthon és külföldön egyaránt. A környezetszennyezés csökkentéséhez szintén jelentősen hozzájárulhatnak ezek a fehérneműk, ami legalább olyan erős és fontos szempont – részletezte.