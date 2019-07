Könyvtárosokkal töltik szünidejüket a gyerekek

Elindult Tiszasülyön a gyermekek napközbeni felügyelete a könyvtárosok közreműködésével.

A településen már hagyomány, hogy a nyári vakáció alatt az önkormányzat reggel hét és délután négy óra között gondoskodik azon gyermekek elhelyezéséről és szórakoztatásáról, akiknek szülei a munka mellett nem tudják megoldani, hogy nagyszülő vagy rokon vigyázzon csemetéjükre.

Balaton Mária művelődésszervező, a könyvtár vezetője elmondta, átlagban húsz gyermek veszi igénybe ezt a lehetőséget, első osztályostól hetedikesig. Mivel jelenleg még tart az egészségház felújítása, a háziorvosi rendelőt pedig erre az időszakra a művelődési házba költöztették át, idén nyáron az intézmény melletti szolgálati lakást bocsátották az ifjúság rendelkezésére.

Itt otthonos környezetben, társasjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal üthetik agyon az időt, valamint a szomszédságukban lévő sportpályára is kijárhatnak focizni, mozogni.

A rendelési időn túl pedig a művelődési ház tornateremként is funkcionáló nagytermét is birtokba vehetik, ahol trambulin, pingpongasztal is rendelkezésükre áll, az ebéd utáni időszakban pedig rendszerint a könyvtárban néznek mozifilmeket.

Jövő héten az Erzsébet-tábor váltja őket, azt követően pedig folytatódik a gyermekfelügyelet, mely egészen a nyári szünet végéig igénybe vehető. A gyerekek körében népszerűek eme napközbeni programok, a rájuk vigyázó felnőtteket is ismerik, mivel a könyvtárba a tanév közben is nagyon sokan járnak, nemcsak olvasni, hanem számos egyéb, az ifjúságnak rendezett programra is.