Séfsegédként lett különdíjas a miklósi Molnár Dávid

– Nagyon szeretek enni, a kedvencem a magyar konyha ízvilága… – válaszolja a törökszentmiklósi fiatalember arra a kérdésre, hogy annak idején mi vonzotta a szakma irányába. Vagyis a jó ételeket elég korán, a főzést viszont már a tanulmányai során szerette meg. Dávid két éve végzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában, Szolnokon. Azó­ta egy exkluzív budapesti étteremben dolgozik.

– Nemrég egy új egységet nyitott az éttermünk, ahol összesen négyen dolgozunk. Különböző országokat mutatunk be a gasztronómián keresztül, magyar, spanyol, orosz, japán, kínai, amerikai és brazil ételeket főzünk, ezeket a betérő vendégek sorban végigkóstolhatják, miközben az adott országot ábrázoló grafikákat vetítünk ki a falra – meséli lelkesen jelenlegi munkájáról.

Dávid szorgalmára és tehetségére az étterem konyhafőnökei is felfigyeltek, így őt választották ki arra, hogy részt vegyen a szakácsok olimpiájának tartott Bocuse d’Or magyar döntőjében Budapesten. Éttermüket Csik Gábor séfhelyettes képviselte, ő választotta ki arra, hogy a segédje legyen.

– A commis chef feladata az, hogy a konyhafőnök keze alá dolgozzon. Ha kell, halat filéz, rendet rak, vagy éppen a köreteket készíti. Nagyon sokat gyakoroltunk erre a versenyre Gáborral, több hónap kemény felkészülés előzte meg.

Az utolsó két hétben pedig már minden nap lepróbáltuk az ételeket. A döntő előtt természetesen izgultam egy kicsit, nagyon kellett pörögni, miközben minden egyes mozdulatra oda kellett figyelni. Az viszont nagyon jó érzés volt, hogy szurkoltak nekünk és főzés közben hallottuk a közönség hangját.

A verseny feladata az volt, hogy készítsünk egy húsételt – ami fürj volt – és egy halételt. Az ételekbe pezsgőt és bort kellett belecsempészni, meglepetés alapanyagnak káposztát kaptunk, melyet a halételhez kellett tenni. A kétszer tizennégy tányérra összesen öt óra harmincöt percünk volt – meséli a versenyről.

Bár csapatban nem kerültek fel a dobogóra, Dávid precíz munkájára felfigyelt a zsűri. A törökszentmiklósi fiatalembert választották a verseny legjobb commis chefjének, így tudását az egyik fővárosi séfakadémián csiszolhatja tovább.

Saját étterem az álma

Ahogy szinte minden szakács, Molnár Dávid is gondolkodott már azon, hogy egyszer majd milyen lenne a saját étterme.

– Természetesen még nagyon sok tanulni valóm van addig, ami hosszú éveket jelent. Elsősorban szeretnék minél több versenyen részt venni, mert ezekből is rengeteget lehet meríteni, majd szép fokozatosan feljebb jutni a konyhai ranglétrán. Egyszer majd séfként is kipróbálnám magam egy ilyen megmérettetésen, de ehhez még sok-sok évnyi gyakorlásra van szükség. A távoli jövőben pedig nagyon jó lenne nyitni egy saját, „fine dining” típusú éttermet. Ez azt jelenti, hogy aprólékosan elkészített, ízben és küllemben különleges ételekkel várnám a vendégeimet – mondja a terveiről.

Addig is sokat tanul és dolgozik, ám ha hazajön Törökszentmiklósra, szögre akasztja a fehér ruhát. Ilyenkor ugyanis olyan étel várja, amivel senki és semmi nem versenyezhet a világon, mégpedig az édesanyja főztje.