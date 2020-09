Már kívülről burkolják a templom melletti közösségi házat

Nyáron is folytatódtak a munkálatok az evangélikus templom mellett épülő közösségi házban. Győri Péter Benjámin esperes elmondta, közel járnak már a munka befejezéséhez.

– Most a külső burkolást készítik a szakemberek, belül véget értek a gépészeti előkészítő munkálatok. Hamarosan a fűtésrendszer kialakítása, valamint a burkolás következik – fogalmazott.

Megtudtuk, a főbb feladatok része az is, hogy az úgynevezett „adapterházat” gépészetileg is összekössék a templommal. Ez a folyamat viszont a templom korszerűsítését is magával vonja. Úgy tűnik, mindezt sikerül is megvalósítani. S bár várhatóan az idén már nem kerül erre sor, jövőre itt is elindulhatnak a fejlesztések.

– A templomban is korszerű fűtésrendszerre van szükség. Emellett indokolt még a padlózat és a falszigetelés kialakítása, a nyílászárók felújítása, az elektromos hálózat rendbetétele – mutatott rá Győri Péter Benjámin. Hozzáfűzte, közösségi házuk egyebek mellett koncerteknek, képzéseknek és szabadegyetemi előadásoknak ad majd otthont.