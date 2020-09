Már megyei óvodákban is megjelent a vírus

Napról napra jelentősen emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma. A koronavirus.gov.hu hétfői adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében háromszázhuszonnyolc igazolt fertőzöttet tartottak számon. Iskolai osztályok mellett már óvodai csoportokat is érint a járvány.

Ferenczné Teleky Éva, a Szolnok Városi Óvodák igazgatója hírportálunknak elmondta, vasárnap jutott tudomásukra, hogy a Hétszínvirág Tagintézményükben dolgozó egyik pedagógus tesztje pozitív lett, emiatt az ÁNTSZ felvette a vezetőséggel a kapcsolatot, illetve értesítették a családokat is.

– A szülők a gyors információáramlás érdekében e-mailen keresztül zárt csoportot működtetnek, ezt használtuk fel most mi is. A levélben tájékoztattuk a szülőket, hogy hétfőtől nem tudjuk fogadni a csoportba járó gyermekeket, akikkel egyelőre nem kell orvoshoz fordulni. Az ÁNTSZ adatszolgáltatást is kért tőlünk, elindult a folyamat, melyet a hatóság koordinál majd. Ennek során felkeresik a családokat, elvégzik a teszteket a csoportban dolgozó felnőtt kollégákon. Azt kértük még, hogy azok a gyermekek se jöjjenek óvodába, akiknek testvére az érintett csoportba jár – részletezte az elmúlt napok történéseit Ferenczné Teleky Éva, aki a szülők együttműködését kéri, mivel így állhat vissza gyorsabban a normál működési rend.

– A kialakult helyzetről tájékoztattuk a tagintézmény többi szülőközösségét is, hogy elkerülhessük a találgatásokat – mondta az igazgató külön kihangsúlyozva, hogy semmilyen hurutos jellegű betegséggel ne vigyék a gyermeket az óvodákba.

– A tagintézményeinkben eddig is ügyeltünk arra, hogy a tisztasági és fertőtlenítési óvintézkedések teljeskörűek legyenek, ezeket kiegészítve tegnaptól belépéskor felnőttnek és gyermeknek is lázat mérünk. Este a Hétszínvirág Tagintézmény összes csoportszobáját ózongenerátorral fertőtlenítjük – emelte ki.

Hétfőtől rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény egyik telephelyén, a Margaréta Óvodában, ahol koronavírusos megbetegedéseket észleltek. Az intézkedésről szóló határozatot a város honlapján tették közzé. Az intézmény másik két óvodájában a gyermekek ellátása eltérő rendelkezésig biztosított.

Mindezek mellett Váradi Éva, a Kassai úti általános iskola igazgatója megerősítette, hogy a hatodik évfolyamban egy pozitív eset miatt az osztály tanulói szeptember 28-áig digitális oktatásban folytatják tovább a tanévet.

Főoldali képünk illusztráció!