Március 6-án több helyen áramszünet lesz Abonyban

A város számos pontján számíthat áramszünetre a lakosság.

Március hatodikán Abonyban a reggeli óráktól 15 óráig többek közt az Abonyi Lajos, a Damjanich, a Temető, a Szent László, valamint az Aulich Lajos utca egyes szakaszait érinthetik a karbantartási munkák.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Akadozhat a szolgáltatás továbbá a Szolnoki úton, de a Mikes Kelemen utcában is. Az önkormányzat arról is beszámolt, több helyen március hetedikén is a szolgáltatás elmaradására kell számítani.