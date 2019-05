Megyei üzlet nyerte a Nébih különdíját

Egy megyei üzletet is kitüntettek a napokban Miskolctapolcán, a Store Insider szaklap V. szakmai konferenciáján. A program záróakkordjaként ugyanis kihirdették „Az év boltja 2019” országos verseny győzteseit. A rendezvény szakmai partnereként közreműködő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) külön elismeréssel és kitüntetéssel illette a mezőtúri Túri Kamra helyi termékek népszerűsítése érdekében végzett kimagasló tevékenységét.

A mezőtúri kézművesek részéről egyre nagyobb szükség mutatkozott az iránt, hogy a helyben előállított termékek számára közös értékesítési pontot alakítsunk ki. Tavaly a hajdani Mezőtúri Főiskolán a 2018. évi Hungarikum pályázatnak köszönhetően Túri Kamra néven létrehoztuk a helyi értékekből álló bemutatóteret.

Polcainkat helyi ős- és kistermelők termékei színesítik: házi kolbász, szalonna, házi szarvasmarha- és kecske sajt, tejföl, túró, túri perec, puffasztott gabona, méz, lekvár, szörp, rostos levek, fürj- és tyúktojásból készült tészták, fűszerek, savanyúságok, befőttek. A Túri Kamra jelentős hatással bír a térség agráriumára, hiszen egyetlen vidéki boltként a helyi bivalytelepről mozzarella és scamorza sajtokat, valamint ricotta túrót veszünk át és értékesítünk. Palettánkon fellelhetők a helyi fazekasok, szőnyegszövők, mézeskalács-díszítők, hímzők, méhészek tárgyi alkotásai is.

„Helybe visszük a Helyit” programot is indítottunk azért, hogy a nyomon követhető, egészséges élelmiszerek a lehető legtöbb megyei lakos számára is elérhetővé váljanak. Emellett havi rendszerességgel mini vásárokat is tartunk.

Többéves szakmai munkánkat elismerve, dr. Bene Ildikó, a megyei Hetényi Géza kórház jelenlegi megbízott főigazgatója és Pallóné dr. Kisérdi Imola, az Agrárminisztérium Piacszervezési Főosztály Földrajzi Árujelzők Osztályának osztályvezetője védnöki szerepet vállaltak a Túri Kamra fejlesztésében.

Dr. Barancsi Ágnes,

a Túri Kamra megálmodója