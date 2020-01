Megyénk közismert személyeit kérdeztük az idei terveikről

Az óév utolsó napján arról kérdeztünk jó néhány megyénkben élő vagy szorosan a Jászkunsághoz köthető ismert személyt, üzletembert, művészt és sportembert, hogy számukra mit hozott az elmúlt esztendő, mire emlékeztek szívesen vagy éppen felejtenének el az óévből.

Most pedig, immár az új, reményteli 2020-as esztendőt taposva, ugyanezt tettük meg, csak ezúttal arra kértük interjúalanyainkat, hogy hagyományos kis év eleji nyilatkozataikban azt osszák meg olvasóinkkal, mit várnak, remélnek a most kezdődő esztendőtől szakmájukban vagy éppen magánéletükben, mivel lennének elégedettek jövő ilyenkor.

Balázs Antal

rákóczifalvi restaurátor

– Szeretnénk idén is tovább fejleszteni a Macimúzeumot, tervezünk egy Rákóczi-szobát is. Tűzoltószerekből is húsz darab vár restaurálásra, hat már itt is van nálunk Rákóczifalván. A Régi Idők Házába is segítünk felújítani körülbelül százötven tárgyat. A macik számát is gyarapítjuk, folyamatosan hoznak be rossz állapotú példányokat, és további együtteseket is tervezünk elkészíteni maciból.Régi bútorokat is újítunk fel. Nyárra restaurátor tábort tervezünk gyerekeknek.

Dr. Berkó Attila

megyei kormánymegbízott

– Elmondhatom, hogy szorgos munka jellemezte az elmúlt évet. Valamennyi munkatársammal azért dolgoztunk, hogy korszerű közigazgatásra támaszkodhassanak a hozzánk fordulók. A kitartó munka eredményeként az állampolgárok bizalma érezhetően javult felénk. Jövőre egyszintűvé válik a területi közigazgatás, számos új feladatkör kerül hozzánk, és többet át is adunk. 2020-ban is célunk, hogy minden ügyfelünk kényelmesen intézhesse nálunk ügyeit.

Buzás Sándorné

a Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesületének vezetője

– A következő évre azt kívánom hogy az egészségi állapotom ne legyen rosszabb mint ebben az évben volt. Keresem a további lehetőséget hogy új ismereteket szerezzek cukorbetegségem kézben tartására, ezzel segítve sorstársaimat is. Emellett nagyon sok időt szeretnék eltölteni dédunokámmal, és mivel a család gazdálkodik, a mezőgazdaságban kedvező időjárásra számítva sikeres évet szeretnék zárni a 2020-as évben.

Csicsman György

Nyugalmazott munkaügyi felügyelő, a Szent György Lovagrend tagja

– Három esztendeje, amikor nyugállományba vonultam, egyebek mellett azt a célt tűztem ki magam elé, hogy minél több Kárpát-medencei települést tudjak felkeresni. A kétezerhuszas terveim között egyelőre egy temesvári út szerepel, ahol a Szent György Lovagrend nyári egyetemét fogják megrendezni. De elképzeléseim között van még a délvidéki Ruma felkeresése is, ahol az első világháborúban elesett rokonom sírját keresném fel.

Dorcsák Zoltán

a Tiszafüredi VSE labdarúgó csapatának edzője

– Célunk nem lehet más, mint megvédeni címünket a megyei I. osztályú bajnokágban. Nyáron pedig kiharcolni a feljutást az NB III-ba. Közben tanulok, nyáron érettségizek majd a levelező tagozaton a középiskolában. Utána pedig el akarom végezni az MLSZ A-licences tanfolyamát, hogy felsőbb osztályban is irányíthassam a csapatot. Közben a nejemmel neveljük három gyerekünket. Izgalmas esztendő vár rám.

Fodor Izabella

Fiatal Magyar Tudósok Társaságának tagja

– Az elkövetkező év számos kihívással, megpróbáltatásokkal vár. Szeretnék tőlem telhetően maximálisan teljesíteni. A célok között szerepel például a nyelvvizsgák megszerzése, de az előrehozott érettségi és a különbözeti vizsgák gondolata is foglalkoztat. Eddig is mozgalmas életem volt, viszont most kezdődik a még keményebb munka. A kutatás a napjaim részévé és életem útjává vált, remélem jövőre odaadó munkámnak kiváló eredménye lesz.

Harna Péter

színész, Szigligeti Színház

– Bízom benne hogy idén már vissza tudunk költözni a színházunkba, és remek előadásokkal várhatjuk a kedves közönségünket a megszépült, megújult épületben. Abban is, hogy a családi életemben folytatódik az eddigi boldog, harmonikus időszak. Mivel feleségemmel együtt szeretjük a természetet, nagyon várjuk már a tavaszt és a nyarat hogy a kis telkünkön minél több időt tölthessünk el a természet közelében kettesben vagy a barátainkkal.

Háló Dániel

szolnoki diákpolgármester

– Nagy várakozással tekintek az előttem álló esztendőre, hiszen a munkám szempontjából várhatóan rendkívül tartalmas év elé nézek. Annál is inkább, mivel a diákpolgármesteri elképzeléseim közül több is jövőre valósulna meg. Így elsősorban az e-sport, az érzékenyítő programunk, ahogyan a SZOLNOCON elnevezésű kezdeményezésünk is. Mindemellett a városvezetéssel is szeretném szorosabbra fűzni a szálakat, és egy tartós, jól működő kapcsolatrendszert kiépíteni velük.

Izaki Masahiro

Szolnok fő-zeneigazgatója, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, karmestere

– A japán szólás-mondásokban nagyon nagy szerepet kap az „EN” szó, ami nem egyenlő a magyar ÉN szóval. Jelentése sokkal többrétűbb. Szövegkörnyezettől függően magába foglalhatja a „sors”, a „kapcsolatok”, a „lehetőség”, az „összetartozás”, stb. tartalmakat is. Minden cselekvésünk emberi kapcsolatok eredménye, ilyen például a karmester és a zenekar közötti kapcsolat vagy a zenekar és a közönség között létrejövő kapcsolat. 2020-ban e gondolatok köré tervezzük az előadásainkat. Meghívunk új fellépőket a koncertjeinkre és meghívunk új érdeklődőket is a közönség soraiba. Eközben persze ápoljuk és erősítjük a kapcsolatainkat régi barátainkkal. A 2020-as Újévi tánckoncert is remek lehetőség erre.

Jenei Gyula

író, szerkesztő, a Varga Katalin Gimnázium magyartanára

– Milyen évet várok? Jót. Vagy legalábbis ebben reménykedem, aztán meglátjuk milyen lesz. Remélem jól alakulnak a család dolgai, lesz elegendő egészség és szeretném látni, tapasztalni a szűkebb és tágabb környezetem, a város, az ország boldogulását is. Remélem, hogy jól érzem majd magam a munkámban, sikerül többet írnom. Verset is. S hogy talán sikerül összeállítani jövőre is négy jó Eső-számot.

Kecse László

Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület elnöke

– Az elmúlt esztendőben a hatékony polgárőr szolgálat elismeréseként az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetés is elnyertük, ami tovább ösztönöz, hogy megpróbálunk még többet tenni a közbiztonság érdekében. Fontos feladat tehát, hogy folytatva a hagyományokat minél több gyermekkel ismertessük meg a biztonságos közlekedés szabályait. Ettől az évtől egészséget, nyugalmat, sikert, megelégedést és biztonságot remélek.

Koncz Petra

világbajnok csocsójátékos

– Csocsó szempontjából 2019. a visszatérés éve volt. Öt esztendő kihagyás után, hat versenyt megjárva ismét a legjobbak között vagyok. Idén szeretnék szponzort találni, hogy versenyzői képességemet még több bajnokságon tudjam kamatoztatni, Szolnokon pedig csocsó klubot alapítva foglalkoztatni a gyerekeket. Magán angol tanár révén újabb sikereket értünk el a tanítványaimmal, és idén is hasonlóak a terveim sok egyéb új projekt megvalósítása mellett.

Kovács Gábor

a 40 éves Reneszánsz Alkoholizmus Ellenes Klub vezetője

– 2020-ban is szeretnénk folytatni a programjainkat, reméljük, továbbra is sok NEA és önkormányzati pályázati lehetőség adódik. Próbáljuk növelni a taglétszámot is. Szeretnénk bővíteni az iskolai prevenciós programunkat, a megelőzés végett még több iskolában előadásokat tartani. Bár Újszász a székhelyünk, az itteni középiskolával még nem sikerült kialakítani együttműködést, talán ebben az évben ez is összejön.

Lakatos Lilla

a Magyarország Szépe verseny közönségdíjasa

– Az idei Magyarország Szépe verseny közönség díjasaként sikeres és mozgalmas évet tudhatok magam mögött. Persze már megvannak a kétezerhuszas terveim is. Sok célt tűztem ki és még fontossági sorrendet kell felállítanom. Ám az önfejlesztés, a párommal közös vállalkozásunk építése előkelő helyen állnak majd. És persze az esküvőnk szervezése szintén. Emellett szeretném tovább építeni a verseny során szerzett értékes emberi kapcsolataimat is.

Dr. Rédei István

a Jászsági Menedzser Klub elnöke

– A jövő év tervezésénél látható, hogy a gazdaságban elindult folyamatok mennek tovább. Említhetjük a megvalósuló bérnövekedéseket, ami az európai bérszínvonalhoz való felzárkózást szolgálja. A 2020-as év az Electrolux távozásával kihívást jelent a Jászságnak. Úgy gondolom, hogy a cégek képesek a makrogazdasági környezet változásaihoz igazodni és megtalálják az utat a további működéshez. Fegyelmezett, kreatív munkát igénylő év vár ránk.

Dr. Tóth Albert

professor emeritus, tájökológus

– Idén számomra a régi-új városvezetés biztosíték arra, hogy Kisújszállás elkezdett fejlesztése töretlenül folytatódik tovább. Az általam szervezett Hortobágyi Kutatótábor negyvenöt éves munkájában számos jeles külföldi tudós vett részt. Eredményeinkről könyvet is kiadtunk, és már nagy erőkkel szervezem az idei nyári tábort. Büszke vagyok a négy unokámra, akik közül a két idősebb nagyon szép sikerrel veszi az egyetemi vizsgákat, ezt remélem továbbra is.