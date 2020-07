Jó szolgálatot tett a jégkármérséklő a megyében

Meglehetősen változékony, csapadékos idő jellemzi az idei nyár közepét. A június első heteiben érkezett nagy mennyiségű csapadék végre megszüntette hazánkban az aszályt, sőt, néhol a már menetrendszerűen kialakuló zivatarok miatt a hónap végére egyes területeken belvízveszélyes helyzetek alakultak ki.

A hónap negyedik hetében tapasztalható nyugodtabb időjárást leszámítva, megyénkben folyamatosan előfordultak viharok jégesővel, aggodalomra adva okot a gazdáknak. Az országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer (JÉGER) azonban megyénk mezőgazdászainak is jó szolgálatot tett.

A 2018-ban debütált, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárminisztérium közösen működtetett rendszere az ország 986 pontjáról – megyénkben 53 helyről – ezüst-jodidot juttat a felhőkbe, csökkentve az ott keletkező jégszemcsék méretét, ebből fakadóan jelentősen mérsékelve a jégverés okozta károkat. Az állandó, ezáltal hatékony védekezésnek köszönhetően az elmúlt hónapban több helyen nagy mennyiségben hullott jég kisebb méretű volt.

Az idei, valamint a tavalyi meteorológia adatsorokat összehasonlítva elmondható, hogy bár idén több csapadék hullott az országban, és a jégveszélyes napok száma is több volt, a viharok intenzitása összességében elmaradt a tavaly tapasztalható értékektől. Ebből következik, hogy a generátorok júniusi országos bekapcsolási adatai kismértékben ugyan, de elmaradnak a tavalyi üzemeltetési eredményektől – tájékoztatta hírportálunkat Hubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke.

Júniusban huszonhét napon kellett bekapcsolni a generátorokat. A folyamatos üzemelés mellett több térségben is előfordult nagyobb mennyiségű, de kisebb méretű jég. Jász-Nagykun-Szolnok megyében három helyről jelentettek be jeget az elmúlt hónapban, míg országosan 146 bejelentés érkezett. Megyénk szerencsés helyzetben van ebből a szempontból, ennél kevesebb (2–2) bejelentést csak Győr-Moson-Sopron és Vas megyében tettek. Legjobban Bács-Kiskun megyét sújtották a viharok, itt 24 alkalommal regisztráltak jeget, ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahonnan 20 alkalommal jelentettek jeget. Borsod-Abaúj-Zemplénben is 18 esetben adtak hírt jégesőről.

Megyénk területén a Karcagi járásban, Kunmadaras térségében június 13-án esővel érkezett a jégeső, melyben volt kevés cseresznye nagyságú is. Körülbelül nyolc percig hullott. Ugyanezen a napon jelentettek a Szolnoki járásból, Csataszög térségéből is két percig tartó, borsó nagyságú szemeket tartalmazó jégesőt. Június 26-án a Tiszafüredi járásban, Tiszafüred-Kócsújfalu térsége kapott nagyjából öt perc időtartamon át hulló, borsó nagyságú jéggel érkezett csapadékot. Ez kevesebb a májusban feljegyzett jégesőkhöz viszonyítva, az ötödik hónapban ugyanis hat alkalommal – Kőtelekről, Abádszalókról, Öcsödről, három alkalommal pedig Örményesről – jelentettek búza és borsó nagyságú jeget.