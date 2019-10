Muzsikával ünnepeltek Kisújon

Több évtizedes hagyományra tekint vissza a zenei világnap megünneplése a Baptista Alapfokú Művészeti Iskolában (BAMI).

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Rendezvényeink sorában ez a program kiemelt helyen szerepel – mondta lapunknak Kéki-Széplaki Edit igazgató.

– Ez a nap ünnep, a zene ünnepe. A muzsika lelkünk különböző rétegeit érintheti meg. Ha befogadók vagyunk a csodára, olyan különleges élményben lehet részünk, ami semmi mással nem pótolható – fogalmazott a szakember.

A Vigadó Kulturális Központban megtartott műsorban jelentős szerepet kapott a gitármuzsika. A koncerten jeles szerzők műveit hallhatta a közönség.

– Mindig felemelő élmény, ha a növendékeink tanáraikkal együtt lépnek a színpadra. Ennek a varázslatos pillanatait is átélhettük most az est folyamán, hiszen a gitárzenekarban együtt muzsikált két pedagógusgeneráció az általuk tanított tehetséges, ifjú zenészpalántákkal. Iskolánk egykori és jelenlegi gordonkatanárának közös produkcióját is hallhattuk – tette hozzá.

A hangversenyen közreműködött a Városi Vonószenekar is Papp László művésztanár vezetésével.