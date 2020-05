Nem akarták, hogy toronyház épüljön Jászberényben

Naponta elsétálok Szolnokon a Várkonyi téri toronyház előtt, melynek emléktábláján az olvasható „Épült hazánk felszabadulásának 25. évében”. Rajta kívül a megyeszékhelyen még három ilyen felhőkarcoló mered az ég felé. Építésük szoros összefüggésben volt az 1960-ban elindult panelprogrammal, amikor Kádár János egymillió lakás felépítését helyezte kilátásba a következő évtizedben.

Ha már „Kádár elvtárs” megígérte, azt illett betartani! Így hát az építőipar – feltehetően szovjet példák nyomán – sorozatban kezdte ontani az egyhangú lakótelepeket az emeletes kockaházakkal. Az új házakat előregyártott vasbetonelemekből húzták fel, melyeket „paneleknek” neveztek. Ez az építészeti szakkifejezés átment a köznyelvbe.

Idővel minden ilyen stílusú épületet egyszerűen „panelháznak” hívtak. A meghatározás független volt attól, ha nem is panelból készült egy-egy épület, hanem csúszózsalus technológiával. Gomba módra nőttek ki a földből a négy, majd a tízemeletes épületek, sőt az építőipar egyre magasabbra törekedett. Ezt szó szerint érthetjük! Egy kis politikai biztatásra megcéloztuk a nyugati felhőkarcolókat is. Hadd lássa a világ, mi is tudunk gigantikus épületeket készíteni! Így történt, hogy Szolnokon a 70-es évekre már egy 22 emeletes épület hirdette büszkén a magyar építőipar tehetségét.

Majdnem ez történt a „Jászság fővárosában” is! Egy szerencsés véletlen folytán a város mai lakói mégsem csodálhatnak meg egyetlen ilyen építményt sem. Először 1960-ban vetődött fel az ötlete, hogy a Lehel vezér térre 16 szintes magasházat építenek, a tetejére pedig 600 köbméteres víztornyot helyeznek, így „két legyet ütnek egy csapásra”.

Az építkezést öntött technológiával, csúszózsaluzással kívánták elvégezni. 1972-ben akarták elkezdeni a 48 lakásos magasház építését, de most már a Varga utca térségében, az új Zagyva-híd mellett, amelynek legfelső szintjén 700 köbméteres víztároló létesítését vették tervbe, így egyúttal megoldották volna a víztorony kérdését is. A megvalósítás előkészítése azonban még egy évtizedig elhúzódott. A ház teljes megtervezése is felmerült.

Az elképzelés papírra rajzolását megelőzően, 1970-ben a MÉLYÉPTERV talajmechanikai szakvéleményt is készített. 1972-ben azonban az Építési és Városfejlesztési Minisztérium utasítást adott ki, amely szerint a 10 emeletnél magasabb, illetve 30 méter feletti lakóépületekre állásfoglalást kellett kérni. A jászberényiek kérelmét toronyház építésére nem hagyták jóvá.

Mi lehetett a háttérben? Ez ma is nyitott kérdés. A hivatalos magyarázat szerint: parkoló is kellett volna a torony mellé, ehhez viszont nem volt meg a szükséges terület. A megyei főépítész a rendszerváltáskor úgy nyilatkozott a megyei napilap hasábjain, hogy a vidéki városok részéről ebben az időben mutatkozott egy „diszkrét ellenállás”. Jó példa volt erre Jászberény! A „Jászság fővárosában” nemcsak megakadályozták a „felhőkarcoló” megvalósítását, de ügyesen megoldották azt is, hogy építészetileg értékes házakat döntsenek le.

Igaz, Jászberényben a toronyház elnapolása miatt új víztornyot kellett terveztetni. Ennek építése azonban valóságos kálváriába torkollott! A víztorony építésének megemelkedett költségei végül hozzájárultak ahhoz, hogy elúszott a pénz egy új művelődési létesítmény megvalósításához.