Nemes kezdeményezések indultak Tiszapüspökiben

„Hozhatod-viheted”, kupakgyűjtő akció, bútorfelajánlás, játék- és ruhagyűjtés karácsonyra – több karitatív kezdeményezés is indult nemrégiben a rászorulókért Tiszapüspökiben. Van olyan akció ezek között, amely bár korábban sikeres volt, egy időre abbamaradt. A napokban viszont újult erővel készülnek a helyiek a hideg időre és az ünnepekre, hogy senkinek se kelljen nélkülöznie a településen.

Kabátok, jó minőségű öltönyök és pulóverek cserélnek gazdát a napokban a művelődési háznál. A használt, de még mutatós ruhadarabokat a nap huszonnégy órájában leadhatja az, aki megunta, és elviheti, akinek szüksége van rá.

– Szinte minden évben hirdetünk akciót „Bálabontás” címen, amikor hozzájutunk nagyobb mennyiségű, például karitatív szervezetek által adományozott ruhadarabokhoz. Ilyenkor úgymond turkálót nyitunk a művelődési házban, persze ingyen. Ezen emeltünk egy szintet néhány éve a „Hozhatod-viheted!” nevű kezdeményezéssel. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a településen akadnak olyan családok, amelyek például a kinőtt, de jó állapotú darabokat csak a szekrényben őrizgették, mivel kidobni nem akarták őket. Miközben vannak olyanok, amelyek nagyon szívesen fogadják ezeket a ruhákat – számolt be róla Bander József polgármester.

Hozzátette, jelenleg még csak a „kedvcsinálás” zajlik, de hamarosan meleg, téli pulóverekkel, nadrágokkal és kabátokkal is bővül a kínálat.

Nem ez az egyetlen karitatív jellegű kezdeményezés a településen. Bár a korábbi évektől eltérően tavaly elmaradt, idén újraindul a gyűjtés karácsonyra, a rászoruló gyermekek számára is.

– Arra kérjük a helyi, vagy a környékünkön élő lakosokat, hogy a már nem használatos gyermekruhákat és játékokat gyűjtsék össze, és adják le a művelődési házban csomag formájában, ráírva, hogy mit tartalmaz. Ezt karácsony táján a családsegítő szolgálat a gyermekjóléti szolgálat bevonásával osztja szét a faluban, hiszen ők pontosan tudják, hogy hol vannak olyan családok, ahol több gyermeket nevelnek, vagy ahol nem engedhetik meg maguknak a szülők, hogy nagyobb összeget költsenek a karácsonyi ajándékokra – hívta fel a figyelmet a kezdeményezésre a településvezető.

Ezeken kívül használt bútorokat is szívesen fogad az önkormányzat. Bár a bútoradományokat jelenleg még nem tudják tárolni, de a polgármester szerint erre nincs is szükség, hiszen szinte azonnal gazdára találnak. Bander József úgy véli, ezekre a kezdeményezésekre idén azért is van nagy szükség, mert a koronavírus-járvány több család anyagi helyzetét is negatívan befolyásolta.