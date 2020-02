November végéig bezárják a szolnoki belvárosi templomot

Újabb fejezetéhez érkezett a belvárosi nagytemplom felújítása.

A folyamatban lévő munkálatokról és a misézésben történő változásokról pénteken sajtótájékoztató keretében számoltak be a helyszínen.

– Az elmúlt időszakban számos olyan örömteli kezdeményezés is elindult a városban, amely a hitélethez köthető. Hiszen több templom is megújul Szolnokon… – nyitotta gondolatait az eseményen Fejér Andor alpolgármester. Mint mondta, hasonló volumenű felújításokra – egyházi épületek vonatkozásában – régóta nem volt példa a megyeszékhelyen. A további beruházásokról megtudhattuk, idén is zajlik majd a Vártemplom környezetének rendbetétele. Ebben az évben fejeződik be a művésztelep térségének felújítása, de elindul a Zagyva-sétány helyreállítása is.

Máthé György esperes-plébános ezután arról beszélt, hogy hétfőn be kell zárniuk a belvárosi templomot, hiszen a benne folyó munkálatok miatt nem tudják megtartani a szentmiséket. Legközelebb pedig várhatóan november 29-én, azaz advent első vasárnapján térhetnek be újra a hívek az épületbe. Ám addig zárva tartják azt.

– Bízunk benne, hogy ekkorra ismét működhetünk majd. Az elkövetkezendő hónapokban pedig a Vártemplomba és a temetői Szentlélek templomba visszük át a belvárosi templom liturgikus életét – összegezte Máthé György.

Korábban arról számolt be hírportálunk, hogy nemrégiben lebontották az állványzatot a templombelsőben, az ódon épület hátsó szakaszában. Ezzel befejeződött a több méter magasban zajló felújítások egy része. Az orgona feletti falfelületen – a restaurátorok munkájának eredményeként – napvilágot látott egy szekkó, amely Krisztus szenvedéstörténetének egyik jelenetét örökíti meg.