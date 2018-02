Nyolcvan éve tartották az első bereki református istentiszteletet

Jeles évfordulóra emlékeznek a berekfürdői református templomban február 4-én. Nyolcvan éve, ezen a napon volt itt először istentisztelet, még akkor, amikor Berekfürdőn templom sem volt – tudtuk meg dr. Csoma Judit református lelkésztől.

– A Berekfürdői Református Gyülekezet 2018-ban két jubileumi alkalommal is ünnepelhet. Az egyik, nyolcvan évvel ezelőtt, 1938. február 4-én Bihari István református lelkipásztor megtartotta az első üllő-bereki református istentiszteletet Retek-Kovács István gazda tanyájában.

– „Istennek hála, az esténként megtartott istentiszteletekre 60–80 ember is eljött, a viharlámpák fényével világítva meg az utat” – írja Bihari István lelkész visszaemlékezésében, és így folytatja: „És az a gondolat született meg bennem: ha ez a sok parányi fény egyesül, abból még templom is épülhet őseink földjén” – idézi a múltat dr. Csoma Judit.

– A berekfürdői református templom így Bácsy Imre kőművesmester vezetésével fel is épült, és 1946-tól már használatba is veszik, harangja pedig 70 esztendővel ezelőtt, 1948. október 17-én szólalt meg először a templom tornyában.

– Ezeket a jeles dátumokat Bihari György kutatta ki régi feljegyzésekből, s most ezekről idén méltóképpen meg is emlékezünk – sorolja dr. Csoma Judit, aki 1991-ben érkezett Berekfürdőbe lelkészként.

– A templomot majd húsz éve már, hogy először renováltuk. Télen fűtött templomban tartjuk az egyházi év szerinti alkalmainkat. Nemrég készült el üvegműves kivitelezésében, egy tervezővel közös elképzelésünk alapján az üvegkompozíció a templom előterébe – folytatja a lelkész.

– Berekfürdőn alkalmazkodni kell az évszakok változásához. Ahhoz, hogy mikor mennyi vendég tartózkodik itt, s mi történik, milyen rendezvény van a faluban – szögezi le a lelkészasszony.

A most vasárnapi emlékünnepségre is sokan jelezték, eljönnek. A másik nagy alkalmukra, az októberire, amikor is hetven éve lesz, hogy először szólalt meg a templomtoronyban a harang. Dr. Csoma Judit szeretné, ha a rádióban az aznapi déli harangszóként megszólalhatna a bereki harang.

Most ezt szervezi. Azt is kéri, ha valakinek a két jeles évfordulóhoz kapcsolódva vannak emlékei vagy fotói a templom építéséről, azt vigye el hozzá, hogy arról másolatot készíthessenek, és megoszthassák a gyülekezet tagjaival.