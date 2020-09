Október elsejétől kötelező lesz a lázmérés minden iskolában

Októbertől kötelező lesz belépéskor az iskolákban a testhőmérséklet-vizsgálat- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a napokban. A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumba már megérkezett az a négy lázmérő, melyet az intézmény saját költségén vásárolt. További négyet is megrendeltek a fenntartótól, hogy teljesíteni tudják a koronavírus-járvány megelőzésére szolgáló előírást, miként a tankerületek is megrendelték az ehhez szükséges eszközöket. Mindeközben már a harmadik megyebeli iskolában ütötte fel a fejét a koronavírus fertőzés.

Hétfő reggelre már a második pedagógus lett rosszul a törökszentmiklósi Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolájában, ahol nem sokkal később a fenntartó segítségével el is kezdték a tanári kar tesztelését. Több dolgozónál is pozitív lett a koronavírusteszt eredménye, ezért az intézmény úgy döntött, keddtől az első és második osztály kivételével digitális úton oktatják tovább a diákokat.

Azt, hogy a koronavírus bizonyítottan megjelent az iskolában, és az intézmény részben átáll a digitális oktatásra, Törökszentmiklós polgármestere, Markót Imre is megerősítette közösségi oldalán. Őt az iskola igazgatója tájékoztatta a fejleményekről. A fenntartó Baptista Szeretetszolgálat későbbre ígért információkat.

Ez már a harmadik olyan iskola a megyében, ahol bizonyítottan kimutatták a koronavírust, ezért a diákoknak otthonról kell tanulniuk. A közelmúltban két, a Szolnoki Szakképzési Centrumhoz tartozó, egy martfűi és egy szolnoki középiskola zárt be ideiglenesen emiatt. Éppen ezért az iskolákban komolyan veszik a központi ajánlásokat, melyek októbertől tovább szigorodnak.

Már most is csak alapos kézfertőtlenítés után léphetnek be a tanulók a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épületébe, Szolnokon. A kézfertőtlenítőt legtöbbször maga az iskola igazgatója fújja reggel a diákok tenyerébe. A napokban négy lázmérő is érkezett, amely lehetővé teszi az érintésmentes testhőmérséklet-vizsgálatot.

– Két épületben zajlik nálunk az oktatás, külön az alsó osztályosoknak és külön a felsősöknek. Jelenleg még nem mérjük beérkezéskor a testhőmérsékletet, de ha bármi probléma adódna napközben, akkor már érintés nélkül is tudunk lázat mérni. Azt gondolom, hogy nem október elsejétől, hanem már korábban bevezetjük a lázmérést beléptetéskor. A tervek erre vonatkozóan már készen állnak, van több bejáratunk is, így meg tudjuk osztani a gyerekeket úgy, hogy viszonylag gyorsan megtörténjen a beengedésük. Ezt a célt szolgálja majd még négy további plusz hőmérő, melyet a fenntartótól rendeltünk meg – tájékoztatta hírportálunkat Balog Zsolt, az iskola igazgatója. Hozzátette, mindent megtesznek, hogy elkerüljék a vírus megjelenését a nyolcszáz gyermeket oktató intézményben.

– Felkészültünk rá, hogy ez nem egy hagyományos tanév lesz, például a hőmérőzést akkor is elkezdtük volna, ha nem teszik kötelezővé. A kézfertőtlenítés mellett a maszk használata is kötelező a felső tagozatosoknak. Az osztályteremben ugyan még nem, de jelenleg döntés alatt áll, hogy ahol a megfelelő távolságot nem tudjuk biztosítani, bevezessük-e – mondja a jövőre nézve az igazgató. Azt is megtudtuk, hogy a beléptetéskor kötelező hőmérőzéshez átszervezik az ügyeleti munkát, hogy minél gördülékenyebb legyen a beléptetés. A szülők jelenleg kizárólag fontos, hivatalos ügyben, maszkkal és kézfertőtlenítés után léphetnek be az iskola épületébe.

A Szolnoki Tankerületi Központnál is felkészültek az október elsejétől hatályos kötelező testhőmérséklet-mérésre, tájékoztatta hírportálunkat Szutorisz-Szügyi Csongor, a tankerület vezetője.

– Nagyságrendileg ötven különböző intézmény tartozik hozzánk. A kézfertőtlenítők miatt már korábban felmértük a bejáratok számát és helyét, hiszen a cél az, hogy minél több helyen történjen a beengedés, és a tanulók a lehető leghamarabb, a legkevesebb érintkezéssel jussanak az osztálytermekbe. Ehhez a felméréshez igazítottuk a lázmérők számát is intézményenként, van, ahová egyet vagy kettőt, van ahol három-négy darab lázmerőt rendeltünk. Az eszközök hamarosan megérkeznek az oktatási intézményekbe – mondta a tankerület-vezető.

A Karcagi Tankerületi Központhoz harmincöt feladatellátási hely tartozik, közel száz lázmérőt szereztek be az intézmények számára.

– Figyelembe vesszük az iskolák nagyságát, a bejáratokat, ennek alapján állapítjuk meg a kiosztott lázmérők számát. A szükséges mennyiségű kézfertőtlenítőt, maszkokat az egyik intézményünkben tároljuk, innen biztosítjuk folyamatosan az iskoláknak. Emellett minden épületben kijelölünk majd egy termet, úgynevezett izolációs helyet, ahol azonnal el tudjuk különíteni a beteg gyerekeket – mondta az októbertől tervezett intézkedésekről Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ vezetője.