Online tartják szeretteikkel a kapcsolatot az elítéltek

A koronavírus-járvány tavaszi megjelenése óta még inkább zárt világnak tekinthető a büntetés-végrehajtási intézetekben zajló élet. Az egészségügyi óvintézkedések a fogvatartottak, illetve az azok családtagjai és jogi képviselői közötti személyes találkozásokat is érintették.

A büntetés-végrehajtási szervezet minden szükséges óvintézkedést meghozott annak érdekében, hogy a vírus ne kerülhessen be a börtönfalak közé – kaptunk tájékoztatást a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) kommunikációs főosztályától.

Hírportálunk arra volt kíváncsi, hogy a világjárvány milyen hatást gyakorolt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottak életére.

Mivel a vírus a zárt közösségekben jobban terjed, ezért a börtönökben még inkább indokolt a megelőzést szolgáló szabályok betartása. A járványügyi intézkedésekről és azok szükségességének megítéléséről a büntetés-végrehajtási szervezet minden esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatása alapján hoz szakmai döntéseket – tudtuk meg.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága folyamatos felület- és eszközfertőtlenítést rendelt el valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben, illetve gondoskodott a személyzet védőeszközökkel való felszereléséről.

– Minden börtönben kijelöltük az elkülönítő helyiségeket, az intézetekbe újonnan érkező fogvatartottak pedig minden esetben járványügyi vizsgálaton esnek át. Ezenfelül a prevenciós higiéniai szabályok betartásáról is rendszeresen tájékoztatjuk a személyi állományt és az elítélteket. A napi többszöri kézmosás, valamint a kézfertőtlenítés lehetősége is biztosított, továbbá minden fogvatartottat mosható, fertőtleníthető textil szájmaszkkal is elláttunk – tájékoztatott a sajtószoba.

– A büntetés-végrehajtás a világjárvány idején is kiemelt figyelmet fordít az elítéltek családtagjaikkal való kapcsolattartására. Ennek érdekében mindannyiuk számára elérhetővé tettük a Skype-alapú, élő, online telefonálási lehetőséget, továbbá megnöveltük a hagyományos telefonos beszélgetések időtartamát is. Azoknak a fogvatartottaknak pedig, akik nem rendelkeznek telefonnal, a szervezet saját költségére biztosítja a havi háromszor ötperces telefonálást.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága több plakátot és tájékoztató videót is készített, melyek a fogvatartottaknak és családtagjaiknak is hasznos információkkal szolgálnak a járványhelyzet kezeléséről, a megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A tájékoztatást szolgálják továbbá a magyar börtönökben felállított call centerek is. De a büntetés-végrehajtás börtönújság különszámot is megjelentetett, melyben a helyes kézmosástól az immunerősítő étrenden át a szabályos maszkviselésig számtalan hasznos és fontos információt juttatott el a rabokhoz.

Az ügyvédi látogatás korlátozására egyetlen esetben sem került sor, a védelemhez való jog érvényesülését – a fertőzés megelőzése érdekében szükséges óvintézkedések szigorú betartása mellett – a veszélyhelyzet idején is teljeskörűen biztosítja a büntetés-végrehajtás.