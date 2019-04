Falván túráztak a székácsos diákok

Rendhagyó ismeretterjesztő órán vett részt a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium 10. A és C osztályos tanulókból álló csoportja a napokban Rákóczifalván és környékén. A tizenhét fős diáksereget Annus Anita és Nagyné Bojtok Franciska tanárnő kísérte el a természetjáró terepgyakorlatra.

A fiatalok a tanintézmény közösségi oldalán számoltak be élményeikről:

– Házigazdánknak, a 10. osztályos mezőgazdasági szakgimnazista Méhesi Martinnak köszönhetően lovas kocsival mentünk ki az ártérre. Ott egy vadász várt bennünket, és nagyon érdekes dolgokat mesélt a mezőgazdaság és a vadgazdálkodás kapcsolatáról. Ezután a Tisza-parti tanösvény következett, amely a Tisza árterének élővilágát mutatja be, és mintegy hat kilométer hosszan húzódik a szőke folyó bal partján.

– Ezt gyalogosan jártuk végig Rimóczi Árpád ökotúra-vezető, madarász szakmai útmutatásával – Árpádnak 35 éves madarász pályafutása van, aznap este még egy vizuális előadást is tartott a szolnoki Kertvárosi Művelődési Házban a Közép-Tisza-vidék természeti értékeiről.

– Majd az Éden madárparkba látogattunk, ahol ötvenfajta madarat ismerhettünk meg, melyet a tulajdonos személyesen mutatott be és mesélte el, amit tudni érdemes róluk. Végül a rákóczifalvai Macimúzeumot néztük meg, ahol a macik, porcelánbabák és retró játékok mellett élő hüllők és halak is laknak, ráadásul a restaurátor, Balázs Antal is ott dolgozik, akinek a műhelyébe bepillantottunk. Tartalmas és sokszínű napot töltöttünk Rákóczifalván, köszönet érte! – írták a diákok, melyhez a pedagógusok a következőt fűzték hozzá.

– Ökoiskola lévén fontosnak tartjuk, és mindig örömmel szervezzük a természetjáró programokat tanulóink számára.