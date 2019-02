Sok a segítő, sok a rászoruló: rendkívül népszerű a kabátos akció

Idén is bárki kiakaszthatja a nem használt, de még hordható kabátját a városban elhelyezett fogasokra. Ahogy az elmúlt években, úgy most is sokan vannak, akik ilyen módon is szeretnék segíteni a rászorulókat a téli hónapokban.

– Már tavaly is raktam ki kabátot a Hild téren található fogasra – kezdte Tóth Dóra. – Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hiszen így bárki meleg ruhához juthat a hidegebb napokban, akinek egyébként nem telne rá – mondta a megszólított hölgy. A szolnoki fiatal nő hozzátette, amikor tud, segíti az ilyen akciókat. – Természetesen idén is kiteszek majd valami melegebb ruhaneműt, mert úgy gondolom, sokkal jobb a rászorulóknak eljuttatni, mint kidobni a kukába. Nekünk semmibe nem kerül, de lehet, hogy mások életét mentjük meg vele – hangsúlyozta. Szolnok belvárosában jelenleg két helyen lehet meleg ruhákat elhelyezni. A Hild tér az egyik helyszín, a Tourinform-iroda előtt áll a fogas. – Három évvel ezelőtt csatlakoztunk a kezdeményezéshez – mondta el hírportálunknak Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. – A múlt héten teljesen üresen helyeztük ki a fogasokat, de rövid idő alatt megtelt. Mondhatni, nagyon népszerű a szó azon értelmében, hogy sokan viszik a kihelyezett kabátokat – mondta. Az igazgató hozzátette, a ruhaneműk folyamatosan cserélődnek, a vállfára akasztott kabátok helyére mindig újak kerülnek. – Aki segíteni szeretne a rászorulóknak, az az elkövetkező napokban, hetekben még megteheti. Amíg tart a hideg idő, addig kint lesznek a fogasok, és bárki tehet rá, valamint bárki elvehet róla kabátot, ha úgy érzi, szüksége van rá – mondta az igazgató. A 2017-ben útjára indult jótékonysági akció lényege, hogy senki ne maradjon téli ruha nélkül, senki ne fázzon. Ezért bárki felakaszthat a kihelyezett fogasra kabátot, aki rászorul, az pedig levehet onnan. Ahogy a táblán olvasható: „Ha fázol, vegyél el egy kabátot, ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet." – A minap itt volt egy férfi, és legalább tíz kabátot felrakott a vállfákra – árulta el egy közelben dolgozó nő. – Felállt az iroda elé autóval, kiszedett egy zsákot a kocsijából, és több kabátot kirakott. Folyamatos a mozgolódás a fogas körül. Sokan elhelyeznek ruhaneműket, de ugyanolyan sokan el is visznek belőle. Sajnos a példa azt mutatja, elég sok a rászoruló – tette hozzá a nő. A Szapáry úton is van fogas December közepén a városi diákközgyűlés kezdeményezésére kabátokkal, sálakkal és sapkákkal öltöztették fel az egyik fát a fiatalok a Sólyom úton. A „Melegítsük fel a világot!" program keretén belül a fáról bármit levehettek a rászorulók, és tovább öltöztethették a fát azok, akik támogatták a diákok megmozdulását. Idén a Szapáry utca 19. kapujára is kiakaszthatják a már nem használt, de még jó állapotú kabátokat azok, akik segíteni szeretnének.