Szakmai versenyen bizonyított a Keró diákja, Németh Natália

Idén is több száz diák jelentkezett az országos Szakma Sztár versenyre. A Szolnoki Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tanulója második helyen végzett a megméretésen. Németh Natália eladóként nevezett a versenyre, a megyei forduló írásbeli tesztjén egyedül jutott tovább a Keróból.

– A járványhelyzetre való tekintettel a középdöntőt és az országos fordulót összevonták, így kevesebb időnk volt felkészülni a versenyre. Szoros időbeosztással vettük át az elméletet, és készültünk a gyakorlati feladatokra. Natália, bár az iskolai teendők alól felmentést kapott erre a közel egy hónapra, a verseny miatt viszont sokkal többet kellett tanulnia és készülnie – mondta Pakai Katalin felkészítő tanár.

A próbatétel napján, az első fordulóban egy budapesti nagyáruházban kellett gyakorlati feladatot megoldaniuk a versenyző diákoknak.

– A bizonylat kiállítása után a pultból szolgáltam ki, majd angol nyelven a sajtpultban kellett megfelelni, aztán meg tételt húzni egy drogériában – részletezte a tizenegyedikes Németh Natália.

– A bizonylat megírásán túl a kiszolgálásnak is szigorú szabályai vannak. A megadott szempontok betartását és a helyes kiszolgálást is figyelte a zsűri. Fontos a súlyérzék, de a kommunikációs készség is az értékelésnél – fűzte hozzá a felkészítő tanár.

A versenyen az országos fordulóban esedékes gyakorlat mellett a középdöntő elméleti feladataiban is helyt kellett állni. A tételsor a ruházati termékektől kezdve a pénztáros feladatain át, számos egyéb ismeretre is kiterjedt. Nem csoda, hiszen az előkelő helyen végzők mentesülnek az év végi szakmai vizsga alól.

– A versenynek helyet adó iskolában a műszaki áruismereti tételt húztam ki, ami kapcsán a sütőkről kellett beszélnem. Utolsóként az élelmiszerek közül a likőrök és párlatok bemutatása volt a feladatom – fejtette ki Natália, aki az érettségi után szívesen állna munkába, de későbbi tervei között szerepel, hogy amennyiben lehetősége adódik rá, belekóstolna az üzletvezetésbe is.